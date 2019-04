Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0885292-6360-4303-8886-2423ab870c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mutatjuk a partifotókat.","shortLead":"Mutatjuk a partifotókat.","id":"20190419_Nagy_buli_volt_Bodrogi_Gyula_85_szuletesnapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0885292-6360-4303-8886-2423ab870c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da57329-3dd1-41c7-93cb-ac524ef67d20","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_Nagy_buli_volt_Bodrogi_Gyula_85_szuletesnapja","timestamp":"2019. április. 19. 07:45","title":"Nagy buli volt Bodrogi Gyula 85. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ZÁÉV a Tiborcz Istvánhoz köthető WHB-val versenyzett a megbízásért. A Nemzeti Sportközpontoknak először még nem volt ennyi pénze, de a második ajánlatot a valamivel nagyobb összeggel is elfogadták.","shortLead":"A ZÁÉV a Tiborcz Istvánhoz köthető WHB-val versenyzett a megbízásért. A Nemzeti Sportközpontoknak először még nem volt...","id":"20190418_59_milliard_forintert_epit_fociakademiat_Szombathelyen_Meszaros_Loric_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdf3efb-5338-46c0-a0e6-dc0dc23e59f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_59_milliard_forintert_epit_fociakademiat_Szombathelyen_Meszaros_Loric_cege","timestamp":"2019. április. 18. 11:29","title":"5,9 milliárd forintért épít fociakadémiát Szombathelyen Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c9328a-bc52-4a3b-b32b-48d7f2ea622c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel megelőztük a 2004-ben velünk együtt csatlakozott országok nagy részét.","shortLead":"Ezzel megelőztük a 2004-ben velünk együtt csatlakozott országok nagy részét.","id":"20190418_Mar_a_het_evre_megitelt_unios_forrasok_harmadat_lehivtuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c9328a-bc52-4a3b-b32b-48d7f2ea622c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332ebb0d-6c7c-4e1d-8ff6-b519231d63fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Mar_a_het_evre_megitelt_unios_forrasok_harmadat_lehivtuk","timestamp":"2019. április. 18. 10:17","title":"Már a hét évre megítélt uniós források harmadát lehívtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros-birodalomba betagozódott hirdetési cég egyoldalúan és azonnali hatállyal, jogszerűtlenül mondta fel a kiadónkkal kötött szerződését. ","shortLead":"A Mészáros-birodalomba betagozódott hirdetési cég egyoldalúan és azonnali hatállyal, jogszerűtlenül mondta fel...","id":"20190418_hvg_hetilap_plakatok_flashmob_mahir_szerzodes_felbontasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ebd3a0-5253-4253-bb4d-89b2d61b7f3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_hvg_hetilap_plakatok_flashmob_mahir_szerzodes_felbontasa","timestamp":"2019. április. 18. 15:24","title":"Flashmobot tartott a HVG, miután a Mahir eltüntette a plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana az Apple-nek és az Amazonnak is.","shortLead":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana...","id":"20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22931351-409a-47bd-88ea-5158769726e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. április. 18. 09:33","title":"Kiderült, most épp min ügyködik a Facebook, félhet az Apple és az Amazon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még megfékezettnek hitt kanyaró. Ahol megfelelő a lakosság átoltottsága, oda pedig behurcolják a gyorsan terjedő fertőzést, ami azért fönnakadhat az immunitás falán.","shortLead":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még...","id":"20190418_Kopogtat_a_kanyaro_es_ez_a_nagyobb_jarvanyok_elohirnoke_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb62152-8dd6-4df0-ba84-cf3d0d7f4516","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Kopogtat_a_kanyaro_es_ez_a_nagyobb_jarvanyok_elohirnoke_lehet","timestamp":"2019. április. 18. 10:42","title":"Kopogtat a kanyaró, és ez a nagyobb járványok előhírnöke lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlenek felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét, a moszkvai Tórát Hájím jesivát.","shortLead":"Ismeretlenek felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét, a moszkvai Tórát Hájím jesivát.","id":"20190419_Felgyujtottak_Oroszorszag_legnagyobb_zsido_tanintezmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92ebb73-ee4e-47ee-8713-ebc8a02da141","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Felgyujtottak_Oroszorszag_legnagyobb_zsido_tanintezmenyet","timestamp":"2019. április. 19. 22:21","title":"Felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49af4989-ad87-4444-9f14-4f53775e88e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche Panamera kategóriájú autó 100 százalékban villanymotoros meghajtású, így hazánkban minden további nélkül megkaphatja a zöld rendszámot. ","shortLead":"A Porsche Panamera kategóriájú autó 100 százalékban villanymotoros meghajtású, így hazánkban minden további nélkül...","id":"20190418_itt_az_elso_elektromos_aston_martin_ami_610_loeros_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49af4989-ad87-4444-9f14-4f53775e88e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d9cae6-9a02-4c44-8d95-be676f930c9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_itt_az_elso_elektromos_aston_martin_ami_610_loeros_lett","timestamp":"2019. április. 18. 08:21","title":"Itt az első elektromos Aston Martin, ami 610 lóerős lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]