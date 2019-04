Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0e98bdd-4912-4150-be6d-fc35ccaeebeb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A thaiföldi hatóságok megkezdték hétfőn a világ első olyan lakóházának a felszámolását, amelyet egy amerikai-thaiföldi pár létesített a thaiföldi partok mentén a nyílt tengeren, úgymond kívül minden ország vagy bíróság joghatóságán.","shortLead":"A thaiföldi hatóságok megkezdték hétfőn a világ első olyan lakóházának a felszámolását, amelyet egy amerikai-thaiföldi...","id":"20190422_Lesujtottak_a_vilag_elso_torvenyen_kivuli_tengeri_lakhelyere_Thaifoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0e98bdd-4912-4150-be6d-fc35ccaeebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2634766-deaf-45e2-b949-43218fe5ca76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Lesujtottak_a_vilag_elso_torvenyen_kivuli_tengeri_lakhelyere_Thaifoldon","timestamp":"2019. április. 22. 19:21","title":"Lesújtottak a világ első \"törvényen kívüli\" tengeri lakhelyére Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9aab64-ceec-4f4f-b5a0-32e13847f1ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó limitált szériás újdonsága egyértelműen a vezetési élményt hajhászóknak készült. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó limitált szériás újdonsága egyértelműen a vezetési élményt hajhászóknak készült. ","id":"20190423_itt_az_uj_kia_stinger_gts_ami_meg_drift_funkcioval_is_bir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c9aab64-ceec-4f4f-b5a0-32e13847f1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c989a-7068-498e-ac8d-2608d5b973ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_itt_az_uj_kia_stinger_gts_ami_meg_drift_funkcioval_is_bir","timestamp":"2019. április. 23. 13:21","title":"Itt az új Kia Stinger GTS, amivel könnyű a gumiégetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 14-szer büntették a férfit, hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"Már 14-szer büntették a férfit, hét és fél évet is kaphat.","id":"20190423_Lopott_bankkartyaadatokkal_vasarolt_a_22_eves_gyori_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0924b64a-567f-4913-997e-f22cf08c34f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_Lopott_bankkartyaadatokkal_vasarolt_a_22_eves_gyori_fiu","timestamp":"2019. április. 23. 09:11","title":"Lopott bankkártyaadatokkal vásárolt a 22 éves győri fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós műsorvezető vasárnapig Srí Lankán marad, és a terrortámadás ellenére igyekszik „a lehető legtöbbet” kihozni a nyaralásból.","shortLead":"A rádiós műsorvezető vasárnapig Srí Lankán marad, és a terrortámadás ellenére igyekszik „a lehető legtöbbet” kihozni...","id":"20190424_Rakoczi_Feri_a_Sri_Lankai_terror_utan_Nem_ez_lesz_eletunk_legvidamabb_nyaralasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a8d17c-4ca1-470b-a9ab-78b40685e329","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Rakoczi_Feri_a_Sri_Lankai_terror_utan_Nem_ez_lesz_eletunk_legvidamabb_nyaralasa","timestamp":"2019. április. 24. 09:57","title":"Rákóczi Feri a Srí Lanka-i terror után: Nem ez lesz életünk legvidámabb nyaralása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hulladékszállító szerint nem lehet behajtani az útra Matty egy részén, a helyiek azt állítják, bezzeg a buszsofőrök be mernek menni.","shortLead":"A hulladékszállító szerint nem lehet behajtani az útra Matty egy részén, a helyiek azt állítják, bezzeg a buszsofőrök...","id":"20190424_Annyira_rossz_az_ut_egy_dunantuli_faluban_hogy_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee35af6b-9866-4c50-913d-21fca59bfaf4","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Annyira_rossz_az_ut_egy_dunantuli_faluban_hogy_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2019. április. 24. 10:29","title":"Annyira rossz az út egy dunántúli faluban, hogy nem viszik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c53933-3b77-4fb8-a0ca-f02b01fc3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kimaradt a Puskás Futball Kft. beszámolójából a bevételek részletezése, pedig lett volna miről írni. De legalább az kiderül, hogy többet kellett a mezekért fizetni, mint az utolsó olyan évben, amikor nem 2rule-ba öltöztek a focisták.","shortLead":"Kimaradt a Puskás Futball Kft. beszámolójából a bevételek részletezése, pedig lett volna miről írni. De legalább...","id":"20190424_Rejtegetik_Felcsuton_mibol_volt_penz_a_fociklub_14_millios_atlagbereire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c53933-3b77-4fb8-a0ca-f02b01fc3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d92948c-f9f7-4532-bde1-14f3ad441099","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Rejtegetik_Felcsuton_mibol_volt_penz_a_fociklub_14_millios_atlagbereire","timestamp":"2019. április. 24. 12:27","title":"Rejtegetik Felcsúton, miből volt pénz a fociklub 1,4 milliós átlagbéreire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a 2017-es bevételt is sikerült megduplázni a felcsúti fociban egy év alatt.","shortLead":"Még a 2017-es bevételt is sikerült megduplázni a felcsúti fociban egy év alatt.","id":"20190423_Annyi_bevetele_lett_a_felcsuti_akademianak_mint_egy_evvel_korabban_a_teljes_NB_Inek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888e22a0-c1bb-4a0a-8267-c4949abab49a","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Annyi_bevetele_lett_a_felcsuti_akademianak_mint_egy_evvel_korabban_a_teljes_NB_Inek","timestamp":"2019. április. 23. 17:16","title":"Annyi bevétele lett a felcsúti akadémiának, mint egy évvel korábban a teljes NB I.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca24521-f763-4e55-8386-5fdb5e8ccf55","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 embert vettek őrizetbe.","shortLead":"13 embert vettek őrizetbe.","id":"20190422_Terrorista_tamadast_terveztek_orizetbe_vettek_oket_SzaudArabiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca24521-f763-4e55-8386-5fdb5e8ccf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af41368-0740-4356-8197-db8d3021144c","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Terrorista_tamadast_terveztek_orizetbe_vettek_oket_SzaudArabiaban","timestamp":"2019. április. 22. 18:35","title":"Terrorista támadást terveztek, őrizetbe vették őket Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]