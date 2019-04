Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. Hangsebességgel értek utol a Gripenek egy nem reagáló kisrepülőt Az OTP Bank Liga 30. fordulójában 3-2-re győzött a Honvéd, de az NB I-bajnok akkor is a Ferencváros. Kikapott a Honvédtól, mégis bajnok lett a Fradi Érdemes lesz megnézni a futamot délután öttől, hogy ilyen biztatóan alakultak az események. Micheliszé az első rajthely a főfutamon a Hungaroringen Mérgezett rókákat, sasokat és szarkákat találtak a nemzeti park szakemberei, feljelentést tettek a rendőrségen. Több állatot megmérgeztek a Duna-Dráva Nemzeti Parkban

Észak-Koreát is eléri lassan a változás szele. Míg korábban a stúdióba behívott vendégek hiányolták a külföldön tárgyaló Kim Dzsong Unt, most a tévések kimerészkedtek az üzemekbe is, hogy meghallgassák a „spontánul" nyilatkozó polgárokat is. Így sokkal hitelesebb az egész. Észak-Korea polgárainak nagyon hiányzott a Vlagyivosztokban tárgyaló Kim Dzsong Un

A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat. Kövér László hivatalos útra megy Marokkóba. 2-1-re legyőzte a Freiburgot az RB Leipzig a Bundesliga 31. fordulójában. Bejutott a Bajnokok Ligájába Gulácsi és Orbán csapata