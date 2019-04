Megdöbbentő momentummal zárta egy VIII. kerületi, Lujza utcai társasház lakógyűlését a ház közös képviselője: az izgalmakban műfajából adódóan amúgy nem bővelkedő esemény végén olvasónk beszámolója szerint a hölgy kitette az asztalra a Fidesz „Kubatov-listaként” elhíresült adatgyűjtő ívét, azzal a felkiáltással, hogy „Magdika kérte, hogy ezt még töltessem ki magukkal”.

Magdika – akinek nevét természetesen megváltoztattuk – az önkormányzat munkatársa: a történetet tehát nem nagyon lehet másképp fordítani, mint hogy a kerület fideszes vezetése lakógyűléseken résztvevők adataival frissítgeti szépen az adatbázisát.

„Remélem ezek után összejön az önkormányzati támogatás a homlokzat-felújításra”

– tette hozzá epésen olvasónk, a tavalyi országgyűlési választáson egy közeli, az Auróra melletti társasház lakóit állítása szerint ugyanis arra buzdította akkor még csak önkormányzati képvislőként Sára Botond (a fideszes politkust a tavaly júliusi időközi önkormányzati választáson választották polgármesterré, miután elődje, a szintén fideszes Kocsis Máté áprilisban parlamenti mandátumot szerzett – a szerk.), hogy jelentsék fel a vendéglátóhelyet, és akkor kapnak pénzt homlokzat-felújításra. (A szórakozóhelyet tavaly nyáron egy adminisztratív bakira hivatkozva egy időre be is záratta a józsefvárosi önkormányzat.)

Az ívet a beszámoló szerint amúgy senki nem írta alá, a közös képviselő ezután megszégyenülten kezdte elpakolászni a papírokat.

Ő maga szerintem egyébként nem fideszes, csak hát, egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol ugye az önkormányzattal”

– zárta a történetet olvasónk, ugyanilyen magától értetődőként említve egyébként azt is, hogy a történtek miatt némi nevetgélésen túl azért a lakók közül sem akart senki durvábban beolvasni a nőnek, „mert érthető módon senki nem akar összeveszni, vagy rosszban lenni a közös képviselőjével”.

Hogy az adatgyűjtő listát az EP-választások éppen tegnap zárult ajánlásgyűjtését meglovagolva küldte-e ki az önkormányzat, nem tudni, a Fidesz mindenestre máskor is minden alkalmat megragad adatbázisa frissítgetésére. A tavalyi országgyűlési választás előtt Orbán Viktor személyesen is házalt Egerben ilyenekkel – az általa megosztott videón egyértelműen látszott, hogy nem a hivatalos, választási irodától kapott és oda leadandó ajánlóívet, hanem a rá nagyon hasonlító (ezért megtévesztésre is alkalmas) Fidesz-logós támogató ívet írattatta alá a házigazdákkal.

A tavalyi és a mostani ív alján is apró betűvel szerepel, hogy a támogatói ív aláírásával az aláíró hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait a Fidesz további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás, adománygyűjtés céljából, az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje.