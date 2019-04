Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Ukrajna megválasztott elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Néhány nappal korábban Putyin azzal keltett élénk feltűnést, hogy csak a szakadár ellenőrzés alatt lévő kelt-ukrajnai polgároknak ígérte a könnyített állampolgársági eljárást.","shortLead":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak...","id":"20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b15b155-6b10-4f4a-9957-bb6667d4a6e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","timestamp":"2019. április. 27. 14:16","title":"Putyin most már minden ukránnak adna orosz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan nyitott, újító szellemiségű szerzőket.\r

\r

","shortLead":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan...","id":"20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec09faf5-556d-401a-aeb5-260f7857cd8e","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","timestamp":"2019. április. 27. 20:10","title":"Fontos elismerést adtak át a Könyvfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","shortLead":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","id":"20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7605-ed38-44e9-b4b2-be9c313cec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","timestamp":"2019. április. 28. 11:03","title":"Itt az okosnadrág, és még értelme is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton két autó frontálisan ütközött Szentendrén a Szentlászlói úton, s az első jelentések szerint a járművekben tartózkodó négy személy egyike a helyszínen az életét vesztette. A rendőrség azonban később közölte, hogy a helyszínre érkezett mentőhelikopter személyzetének sikerült újraélesztenie az áldozatot, akinek életéről már lemondtak a mentősök.","shortLead":"Szombaton két autó frontálisan ütközött Szentendrén a Szentlászlói úton, s az első jelentések szerint a járművekben...","id":"20190427_Sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_karambol_halottnak_itelt_aldozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453f1e30-0156-4b10-ab90-544af7d89f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_karambol_halottnak_itelt_aldozatat","timestamp":"2019. április. 27. 15:09","title":"Sikerült újraéleszteni a szentendrei karambol halottnak ítélt áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is vonatkozik. ","shortLead":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is...","id":"20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000db905-4d2e-41ee-a7e3-4ae793198a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 29. 07:21","title":"Mától tilos arcot eltakaró ruhát hordani Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03b1605-7371-46cc-9093-2b3070305401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában a rendőrség leleplezett egy bűnözői csoportot, amely 30 millió dollár értékben gyártott és adott el hamisított Lego játékszetteket.","shortLead":"Kínában a rendőrség leleplezett egy bűnözői csoportot, amely 30 millió dollár értékben gyártott és adott el hamisított...","id":"20190427_Hallott_mar_a_Lepin_ceg_Star_Wnrs_jatekszettjeirol_Pedig_jol_futottak_a_letartoztatasokig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03b1605-7371-46cc-9093-2b3070305401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644d5029-0142-4490-8628-6a8eb4fd1305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Hallott_mar_a_Lepin_ceg_Star_Wnrs_jatekszettjeirol_Pedig_jol_futottak_a_letartoztatasokig","timestamp":"2019. április. 27. 14:32","title":"Hallott már a Lepin cég Star Wnrs játékszettjeiről? Pedig jól futottak a letartóztatásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez képest 36 százalékos drágulást jelent.","shortLead":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez...","id":"20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3a307d-94d5-4269-b009-187e467721af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","timestamp":"2019. április. 29. 07:58","title":"Négy év alatt a duplájára nőttek a garázsárak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]