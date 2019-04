Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg vezetése a helyieknek sem szólt a gyakorlatról, hogy megnézzék, milyen hatással lenne a valós életben egy kibertámadás.","shortLead":"Az amerikai hadsereg vezetése a helyieknek sem szólt a gyakorlatról, hogy megnézzék, milyen hatással lenne a valós...","id":"20190429_kibertamadas_fort_bragg_katonai_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10f8a44-1b08-45c4-b44f-42f65d0815f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_kibertamadas_fort_bragg_katonai_bazis","timestamp":"2019. április. 29. 10:33","title":"Kibertámadást szimuláltak a világ legnagyobb katonai bázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple összeborult régi nagy ellenfelével, ráadásul megvásárolná az Intel modem üzletágát. Kérdés, hogy a történtek után hajlandó lesz-e üzletet kötni vele a Santa Clara-i gyártó.","shortLead":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple...","id":"20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a623f9-ec79-4b74-82cb-256d4342dfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Logikus lépés: szemet vetett az Apple az Intel modemchip-üzletágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","shortLead":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","id":"20190429_motoros_video_sao_paolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e52b36-6dfd-4cd2-a164-6a48a89f37cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_motoros_video_sao_paolo","timestamp":"2019. április. 29. 18:19","title":"Kiváló, de nem normális ez a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b5244b-730d-42fa-b2df-22fb83438841","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A barátaival óvatlanul borozgatót vagy sörözgetőt bármikor érheti az a kellemetlen meglepetés, hogy egy általa nem ismert könyvre terelődik a beszélgetés. Az ilyen kínos helyzeteket elkerülendő jól jöhet a berlini Blinkist startup szolgáltatása, amely 15 percben foglalja össze fontos könyvek tartalmát. ","shortLead":"A barátaival óvatlanul borozgatót vagy sörözgetőt bármikor érheti az a kellemetlen meglepetés, hogy egy általa nem...","id":"201917_szellemi_gyorsetterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b5244b-730d-42fa-b2df-22fb83438841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e98d030-3591-411c-b4b6-f0094fa44ee0","keywords":null,"link":"/kkv/201917_szellemi_gyorsetterem","timestamp":"2019. április. 28. 08:30","title":"Nincs ideje olvasni? A szellemi gyorsétterem házhoz jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy is lett volna másként...","shortLead":"Hogy is lett volna másként...","id":"20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353c0793-ace1-4261-92c6-aadd0b0f963f","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. április. 27. 19:55","title":"Fidesz: Szakmai alapon győzött Mészáros Lőrinc cége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","shortLead":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","id":"20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c4c5bf-7540-401b-98f3-9cc149cb529b","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","timestamp":"2019. április. 29. 11:14","title":"Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják a momentumos Szarvas Koppány Bendegúzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodtak a felhasználók, hogy nem elég gyors a Nokia 9 PureView ujjlenyomat-olvasója. Kaptak is egy szoftverfrissítést, egyúttal viszont egy új problémát is.","shortLead":"Panaszkodtak a felhasználók, hogy nem elég gyors a Nokia 9 PureView ujjlenyomat-olvasója. Kaptak is...","id":"20190429_szotverfrissites_utan_becsaphato_a_nokia9_pureview_ujjlenyomatolvasoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee53fa0d-6559-482d-b18b-dfa439b27404","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_szotverfrissites_utan_becsaphato_a_nokia9_pureview_ujjlenyomatolvasoja","timestamp":"2019. április. 29. 15:03","title":"Gyorsabb lett, viszont becsapható a Nokia csúcstelefon ujjlenyomat-olvasója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","shortLead":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","id":"20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0aafa-a758-4504-882f-7c84fe362384","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","timestamp":"2019. április. 28. 15:48","title":"Tudja, milyen emléknap van ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]