[{"available":true,"c_guid":"b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németország vs. Olaszország.","shortLead":"Németország vs. Olaszország.","id":"20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df291593-c13d-4ac1-8765-64f162f70a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","timestamp":"2019. április. 29. 14:24","title":"Szép kis kergetőzést rendezett egy Porsche GT2 RS és egy Lamborghini Huracán a „Ringen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a19bffc-d662-4f18-9b43-4852a6c6e7a8","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"A címben idézett mondat akár egy zsarolóvírus fenyegetése is lehetne, de akár egy egyszerű jó tanács is, nehogy ennek a zsarolóvírusnak az áldozatai legyünk. Cikkünkben körüljárjuk, hogy milyen támadásokra számíthatunk a kiberbűnözőktől, és mit tehetünk ellenük?","shortLead":"A címben idézett mondat akár egy zsarolóvírus fenyegetése is lehetne, de akár egy egyszerű jó tanács is, nehogy ennek...","id":"20190425_Cege_van_Inkabb_fizessen_mint_hogy_nagyobb_baj_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a19bffc-d662-4f18-9b43-4852a6c6e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93274e60-14f4-4652-b671-25f8fa795c42","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Cege_van_Inkabb_fizessen_mint_hogy_nagyobb_baj_legyen","timestamp":"2019. április. 30. 12:30","title":"Cége van? Inkább fizessen, mint hogy nagyobb baj legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átlagkereset 12,1, a reálkereset 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.","shortLead":"Az átlagkereset 12,1, a reálkereset 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.","id":"20190430_KSH_kozel_346_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d95ce-97bf-4118-bd0c-270fbe9d9f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_KSH_kozel_346_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. április. 30. 09:07","title":"KSH: Közel 346 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","shortLead":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","id":"20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce4ba9-16f3-41f6-8daa-402d14d93748","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","timestamp":"2019. április. 29. 05:36","title":"Hangsebességgel értek utol a Gripenek egy nem reagáló kisrepülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fertőzött vaddisznók valószínűleg Romániából jöttek át. ","shortLead":"A fertőzött vaddisznók valószínűleg Romániából jöttek át. ","id":"20190430_Elhullott_vaddisznokban_mutattak_ki_az_afrikai_sertespestist_HajduBiharban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc23621-0ef3-4248-b849-d1dfb94b8334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Elhullott_vaddisznokban_mutattak_ki_az_afrikai_sertespestist_HajduBiharban","timestamp":"2019. április. 30. 15:48","title":"Elhullott vaddisznókban mutatták ki az afrikai sertéspestist Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","shortLead":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","id":"20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9223d80-0d2b-4f18-aa8f-55eeb05d2712","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 16:28","title":"Csavarhúzóval szúrtak szemen egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd35890-940d-41ef-bfe8-35f4ad335c10","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Több mint egy hétig tartották blokád alatt Londont, a világ egyik legnagyobb, legerősebb és legbefolyásosabb városát környezetvédő csoportok. Fiatal diákok és öreg hippik fogtak össze, és olyan csoportok kötöttek szövetséget, amelyek eddig látni sem akarták egymást. A klímaváltozás elleni hadviselés új fejezete kezdődött el – kegyetlen harcmodor, szenvedélyes tüntetők, teljesen új taktikai elemek. Magyar résztvevőkkel beszéltünk az XR 11 napjáról.","shortLead":"Több mint egy hétig tartották blokád alatt Londont, a világ egyik legnagyobb, legerősebb és legbefolyásosabb városát...","id":"20190429_Uj_harcmodor_miatt_meg_London","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fd35890-940d-41ef-bfe8-35f4ad335c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29adcdd-2f4b-4055-a543-d414cd68137c","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Uj_harcmodor_miatt_meg_London","timestamp":"2019. április. 29. 20:00","title":"Új harcmodor miatt bénult meg London","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta. A foglalkoztatottak száma majdnem elérte a 4,5 milliót.","shortLead":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta...","id":"20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be16acf3-28e9-494d-9e51-28c248e99cec","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","timestamp":"2019. április. 29. 09:52","title":"Épphogy nem talált a KSH 4,5 millió dolgozó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]