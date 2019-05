Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","shortLead":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","id":"20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e692a104-b0c3-4828-9fa5-1f51a1b752bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"475 lóerőre húzták a BMW 4-turbós csúcsdízelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2000/2001-ben született fiatalok pályázhatnak az utazási igazolványra mostantól két hétig.","shortLead":"2000/2001-ben született fiatalok pályázhatnak az utazási igazolványra mostantól két hétig.","id":"20190502_Huszezer_fiatalnak_kinal_az_Europai_Bizottsag_egy_honapos_europai_utazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30734fb7-4748-427e-b02e-8f8e23360a29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Huszezer_fiatalnak_kinal_az_Europai_Bizottsag_egy_honapos_europai_utazast","timestamp":"2019. május. 02. 15:51","title":"Húszezer fiatalnak kínál az Európai Bizottság egy hónapos európai utazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbeabf3-e3a2-452f-ab47-e62ca058ea7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az RMDSZ meghívására érkezik.","shortLead":"Az RMDSZ meghívására érkezik.","id":"20190502_Erdelyi_korutra_megy_Orban_az_EPvalasztasok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afbeabf3-e3a2-452f-ab47-e62ca058ea7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b294e4d-a357-4901-a078-11ffbf785807","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Erdelyi_korutra_megy_Orban_az_EPvalasztasok_elott","timestamp":"2019. május. 02. 14:50","title":"Erdélyi körútra megy Orbán az EP-választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","shortLead":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","id":"20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feef8920-e3aa-4638-bedd-6c557851a179","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","timestamp":"2019. május. 02. 05:40","title":"Felfegyverkezhetnek a tanárok Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715b9b9e-a879-49db-a550-aa148f5c3c8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Klasszikus és új művekkel várja a közönséget a jövő évadban a Vígszínház.","shortLead":"Klasszikus és új művekkel várja a közönséget a jövő évadban a Vígszínház.","id":"20190502_A_nagy_Gatsby_ifj_Vidnyanszky_Attila_Vigszinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=715b9b9e-a879-49db-a550-aa148f5c3c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c0b90b-f83d-419e-813b-76167f52beed","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_A_nagy_Gatsby_ifj_Vidnyanszky_Attila_Vigszinhaz","timestamp":"2019. május. 02. 11:53","title":"Ifj. Vidnyánszky Attilára bízták A nagy Gatsbyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több projektje is kudarcba fulladt, ami nemcsak anyagi, tudományos veszteség is volt az emberiség számára.","shortLead":"A NASA több projektje is kudarcba fulladt, ami nemcsak anyagi, tudományos veszteség is volt az emberiség számára.","id":"20190502_nasa_csalo_ceg_sapa_profiles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db18b037-2c1e-43c6-b70e-179421a78831","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nasa_csalo_ceg_sapa_profiles","timestamp":"2019. május. 02. 20:03","title":"Csaló cég verte át a NASA-t, 200+ milliárd forintnyi kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bf043f-aeb9-44c8-950d-3918b2d8a7d6","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A kétezres évek eufóriája és a következő évtized vitái kísérték végig Magyarország uniós tagságát. Tizenöt képben mutatjuk be, hogyan jutottunk el a tagságot szentesítő népszavazástól a Fidesz tagságának felfüggesztéséig.","shortLead":"A kétezres évek eufóriája és a következő évtized vitái kísérték végig Magyarország uniós tagságát. Tizenöt képben...","id":"20190501_EU_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bf043f-aeb9-44c8-950d-3918b2d8a7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c520dc-da9b-426e-9dd1-2bdd70700f7d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190501_EU_nagyitas","timestamp":"2019. május. 01. 16:00","title":"Népünnepélytől a Juncker-plakátokig - az EU-tagság 15 éve képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás.\r

\r

","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás.\r

\r

","id":"20190501_Nem_is_a_cukrozott_uditoktol_hizunk_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d59ab-7a9c-44bf-b919-14b6117ba6a2","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Nem_is_a_cukrozott_uditoktol_hizunk_el","timestamp":"2019. május. 01. 08:49","title":"Nem is a cukrozott üdítőktől hízunk el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]