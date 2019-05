Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény: ma csaknem 45 ezer forint „hiányzik” az átlagnyugdíjból. A trend alapján egyértelmű, hogy a jövő nyugdíjasai egyre nagyobb mértékben lesznek saját megtakarításaikra utalva. Az öngondoskodás szerepe nő. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény...","id":"20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b7a42-1637-4369-a2e6-bddf97f77c5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","timestamp":"2019. május. 02. 13:40","title":"Durván lemaradtak a nyugdíjak a bérekhez viszonyítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb696c40-e1f1-41ae-96e5-29466d180fba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"350 lóerős járgányt vett magának szülinapjára. ","shortLead":"350 lóerős járgányt vett magának szülinapjára. ","id":"20190502_Foto_Tobb_mint_20_millios_Porscheval_lepte_meg_magat_Guzmics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb696c40-e1f1-41ae-96e5-29466d180fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c24f269-6a3b-4557-903c-d60d2bcc8218","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Foto_Tobb_mint_20_millios_Porscheval_lepte_meg_magat_Guzmics","timestamp":"2019. május. 02. 08:40","title":"Fotó: Több mint 20 milliós Porschéval lepte meg magát Guzmics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi szerint feljelentést kapott a nyakába.\r

\r

","shortLead":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi...","id":"20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8bf3b3-fede-4ff2-acec-c92ed663363c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","timestamp":"2019. május. 03. 16:23","title":"24.hu: Újabb Fidesz-közeli feljelentés Szegeden, Botka egy lehetséges kihívója a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig matematikailag is bebiztosította feljutását.","shortLead":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig...","id":"20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b74c3fc-b5fb-45b4-8ba4-d50b8384296e","keywords":null,"link":"/sport/20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","timestamp":"2019. május. 01. 21:47","title":"Hat év után újra NB I.-es a Zalaegerszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","shortLead":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","id":"20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd3a99a-6dbf-45aa-8543-3b9fb6ece79b","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","timestamp":"2019. május. 02. 07:46","title":"Új darabot próbál Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre tervezett meghallgatásán – közölte Jerry Nadler, a bizottság demokrata párti vezetője.","shortLead":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre...","id":"20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4e673c-cade-4649-8428-2d7ae2f06b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","timestamp":"2019. május. 02. 06:43","title":"Trump minisztere nemet mondott a képviselőházi meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87e339f-2681-4eda-a3f6-9e0d302d398b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra meg kellett vizsgálnia a médiahatóságnak, hogy a Tények Sargentini-jelentés idején született anyaga megfelelt-e a kiegyensúlyozottság elvének. És az NMHH szerint igen, semmi baj nem volt vele.\r

\r

","shortLead":"Újra meg kellett vizsgálnia a médiahatóságnak, hogy a Tények Sargentini-jelentés idején született anyaga megfelelt-e...","id":"20190502_Az_NMHH_egyszeruen_nem_tud_belekotni_Tenyek_Sargentinijelenteses_tudositasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a87e339f-2681-4eda-a3f6-9e0d302d398b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07102bb-f143-4b7a-bf6b-aec4c71852af","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Az_NMHH_egyszeruen_nem_tud_belekotni_Tenyek_Sargentinijelenteses_tudositasaba","timestamp":"2019. május. 02. 16:03","title":"Az NMHH egyszerűen nem tud belekötni a Tények Sargentini-jelentéses tudósításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ünnepelte a bírói függetlenséget, hanem támadta.","shortLead":"Nem ünnepelte a bírói függetlenséget, hanem támadta.","id":"20190503_Kover_Laszlo_ellen_tiltakozik_a_Magyar_Biroi_Egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f009ad0-fc47-4642-8dc8-83c93b86b39f","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kover_Laszlo_ellen_tiltakozik_a_Magyar_Biroi_Egyesulet","timestamp":"2019. május. 03. 13:03","title":"Kövér László ellen tiltakozik a Magyar Bírói Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]