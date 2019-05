Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 250 millió dolláros tőkeinjekciót kapott egy befektetési csoporttól a gyengélkedő kiadó. ","shortLead":"Összesen 250 millió dolláros tőkeinjekciót kapott egy befektetési csoporttól a gyengélkedő kiadó. ","id":"20190506_Soros_Gyorgy_menti_meg_a_Vice_mediavallatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506eebf5-c747-41b0-b277-5b70f1a9f8bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Soros_Gyorgy_menti_meg_a_Vice_mediavallatat","timestamp":"2019. május. 06. 11:14","title":"Soros György mentheti meg a Vice médiavállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja a megadóztatott telek értékét is. Három évvel ezelőtt a szegedi önkormányzat azzal indokolta az itt újnak számító adónem bevezetését, hogy a kormányzat a költségvetésüket pár év alatt a felére csökkentette. A gazda meg mindennek issza a levét.","shortLead":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja...","id":"20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c93779-2092-4bbc-8be2-6df85eb5f565","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","timestamp":"2019. május. 06. 14:25","title":"Így fojt meg teljesen egy vállalkozást a törvényesen kivetett telekadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést az Egererdő Zrt. a Bükkben – közölte a WWF Magyarország természetvédelmi szervezet közlésére reagálva az állami erdőgazdaság. Szerintük a fakitermelés a 180 éves erdő megfiatalítását szolgálja.","shortLead":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést...","id":"20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb96e5df-6cb1-4f5a-942f-06af20294553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","timestamp":"2019. május. 07. 10:33","title":"Az állami erdőkezelő üzeni: csak fiatalítás miatt vágták ki a 180 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b945d6-73dc-4359-9c5c-3d5c818b7994","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","timestamp":"2019. május. 07. 11:37","title":"Varga Judit államtitkár nyolc beosztottjával Facebook-hirdetésben panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","shortLead":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","id":"20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a9373-d1b8-45f8-a285-4d1943dd33fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","timestamp":"2019. május. 06. 12:27","title":"Videó: ilyen őrült feladatok vannak a villamosvezető-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Őrültech című podcast ezúttal is a hét legfontosabb teches híreivel foglalkozik, de egy igen fontos kérdést is feszegettek a műsorvezetők.","shortLead":"Az Őrültech című podcast ezúttal is a hét legfontosabb teches híreivel foglalkozik, de egy igen fontos kérdést is...","id":"20190505_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36b2e27-dc78-43bd-a5a3-6a9b62ed9e81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. május. 05. 21:03","title":"Podcast: Miért van egyre több telefon, ha egyre telítettebb a mobilpiac?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában van a legtöbb beteg. ","shortLead":"Ukrajnában van a legtöbb beteg. ","id":"20190507_Egyre_tobb_a_kanyaros_Europaban_figyelmeztetest_adott_ki_a_WHO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbf5fe3-b9bb-4a1a-b199-96a1adbb4fa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Egyre_tobb_a_kanyaros_Europaban_figyelmeztetest_adott_ki_a_WHO","timestamp":"2019. május. 07. 13:11","title":"Egyre több a kanyarós Európában, figyelmeztetést adott ki a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pénzügyminiszter szerint nem törvényhozási célból kérték ki Trump adóbevallását, és ez alkotmányjogi kérdéseket is felvet.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint nem törvényhozási célból kérték ki Trump adóbevallását, és ez alkotmányjogi kérdéseket is...","id":"20190507_Nem_adta_ki_Trump_adobevallasat_a_penzugyminiszterium_be_is_szolt_a_demokrataknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f3b95b-e8a4-4293-bf60-5297a83f79b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Nem_adta_ki_Trump_adobevallasat_a_penzugyminiszterium_be_is_szolt_a_demokrataknak","timestamp":"2019. május. 07. 06:10","title":"Nem adta ki Trump adóbevallását a pénzügyminisztérium, be is szólt a demokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]