"Baráti tárgyalásokon vagyunk túl, a kétoldalú kapcsolatok rendezettek és sikeresek" - kezdte a Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral tartott budapesti sajtótájékoztatót Orbán Viktor. Fontos kérdés volt az európai biztonság és a határvédelem kérdése, hiszen Magyarország Ausztria határszakaszát is védi, ráadásul mióta jobboldali kormány van Ausztriában, azóta az osztrák kormány is bevándorlóellenes - tette hozzá a magyar miniszterelnök, aki ezek után gyorsan ráért az európai kérdésekre.

Orbán szerint azért is értett egyet mindenben az osztrák politikussal, mert mindketten változást szeretnének Európában, fontosnak tartják a keresztény értékeket, és ellenzik a bevándorlást.

"Ha Ausztriában lehetséges, hogy a jobbközép együttműködik a jobboldallal, akkor ez Európában is megtörténhet" - mondta a magyar kormányfő, aki szerint a jobbra való nyitást is lehetőségként akarják tartani.

Heinz-Christian Strache beszéde kezdetén köszönetet mondott Orbán Viktornak, aki szerinte megmutatta, mennyire fontos, hogy megvédjük a határokat.

"Az ő érdeme, hogy új gondolkodás honosodott meg Európában" - mondta.

Az osztrák alkancellár az európai parlamenti választásokról is beszélt. Strache feltételezi, hogy a hazafias pártok erősödni fognak, és először a történelem során egy hazafias európai frakció is létrejöhet. Ezért azt is reméli, hogy az Európai Néppárt felülbírálja a hazafias pártokkal szembeni kirekesztés politikáját. Az osztrák politikus hangsúlyozta: minden tagállamot egyenrangúként kell kezelni, nem lehet, hogy a brüsszeli bürokraták mondják meg, mit kell tenni.

"Senki nem akarja Európát tönkretenni. Mi vagyunk Európa szívében, ezért is akarunk rámutatni az Európai Unió gyengeségeire" - tette hozzá.

A Magyar Televízió kérdésére Orbán Viktor elmondta: Magyarország hosszú évek óta előfutára volt a nehéz kérdéseknek, és most külön öröm számára, hogy egyre többen vannak Európában, akik hasonló értékeket képviselnek, mint például az osztrákok. Ebben a pillanatban úgy fest, hogy a bevándorláspárti politikai erők - ahova ő a baloldalt és az Európai Néppárt nagy részét sorolja - előnyben vannak, de a hazfias pártok előretörésével kiegyensúlyozottabb helyzetet fog eredményezni.

Manfred Weber alkalmatlan

Orbán ezután gyakorlatilag néhány perc alatt felforgatta a forgatókönyvet, amikor kifejtette: a jelenlegi jelöltekről úgy gondolja, hogy alkalmatlanok az Európai Bizottság vezetésére. A Reuters rákérdezett, hogy ezzel Manfred Weberre is gondolt-e, a válaszában pedig Orbán egyértelművé tette az álláspontját.

„A magyar miniszterelnököt a magyar választópolgárok bízták meg, márpedig Weber pedig azt mondta, hogy a magyarok szavazatával nem kíván bizottsági elnök lenni. Ez olyan súlyos mondat, hogy ezek utána a magyar kormány nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy olyan embert támogat, aki eleve bejelenti, hogy nem tart igényt a magyarok szavazataira. Sajnáljuk, hogy így alakult, de nekünk ezt figyelembe kell vennünk. Keressük a megfelelő jelöltet" – tette hozzá Orbán.

Az Európai Néppárttal kapcsolatban a magyar kormányfő most is megerősítette, hogy mielőtt bármit is lépnek, látniuk kell, hogy az EPP melyik irányba mozdul. Ő nem szeretné, ha a Néppárt balra tolódna, azt viszont tiszteletlenségnek tartaná, ha a néppárti kilépésről szóló döntéssel nem várnák meg a választások eredményét.

„A hűség fontos politikai kategória, és szeretnénk a közösség mellett kitartani, kivéve, ha a közösség azt mondja, hogy nem tartanak ránk igényt” - mondta.

Strache a lehetséges új európai pártcsaládról annyit mondott, hogy most először van lehetőség a hazafias frakciók együttműködésére, és Matteo Salvini végre magára vállalta ezt a feladatot. Azt is reméli, hogy ezzel a kérdéssel az Európai Néppárt is foglalkozni fog, és ezért is mennek el a milánói találkozóra, ahova Salvini hívta őket.

Nem hívták viszont Milánóba Orbán Viktort, aki azonban ezt egyáltalán nem bánja, hiszen amúgy sem mentek volna el.

A két politikus találkozóján szóba került az osztrák családi pótlék kérdése is, de Orbán szerint ezt majd az Európai Bíróság döntése után kell napirendre tűzniük.

Dekadens jelöltek

A találkozó előtt Orbán Viktor a Kleine Zeitung című osztrák lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: Európának át kellene vennie az osztrák modellt, amelyben a jobbközép a jobboldallal működik együtt.

A kormányfő szerint Budapestről nézve sikeresnek tűnik ez az együttműködés. Stabilitás van, látszanak a gazdasági célok, az adócsökkentés, és úgy tűnik, hogy Ausztriában jó dolgok történnek - húzta alá Orbán Viktor.

A miniszterelnök a szabadságpárti alkancellárról szólva kijelentette, hogy kitűnik a "dekadens" európai politikai mezőnyből. Ez a dekadencia abban nyilvánul meg, hogy az elit nem hisz a politikai cselekvés erejében, és "egyszerűen tovább akarnak tekerni, mint eddig, és ellenállnak, ha jön valami új" - tette hozzá.

Az Orbán Viktorral Budapesten találkozó osztrák alkancellár, Heinz-Christian Strache kíséretében ott van a szélsőjobboldali szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője, Harald Vilimsky is. Az 53 éves politikus 2014 óta képviseli pártját – amelynek főtitkára is – Brüsszelben, előtte az osztrák parlamentben volt képviselő, azt megelőzően pedig a bécsi parlament felsőházában ült.