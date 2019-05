Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar miniszterelnöktől akarnánk megtudni, pontosan mi is, nem járnánk túl jól.","shortLead":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar...","id":"20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398ba7a-42e2-4b4b-b230-e727bf958609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","timestamp":"2019. május. 09. 13:17","title":"Orbán Viktor Nagyszebenben: Messze még a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8e5e70-8e74-4ac5-ac4f-e4db3d9b7023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rónai Sándor a DK szóvivőjeként 5 percet kapott az M1-en, hogy elmondja pártja programját, de szerinte részt venne a csalásban és hazugsággyártásban, ha ebbe belemenne, ezért két és fél perc után elköszönt, és kisétált a stúdióból.","shortLead":"Rónai Sándor a DK szóvivőjeként 5 percet kapott az M1-en, hogy elmondja pártja programját, de szerinte részt venne...","id":"20190508_Ebben_nem_veszunk_reszt__Most_a_DK_szovivoje_setalt_ki_a_kozteve_studiojabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8e5e70-8e74-4ac5-ac4f-e4db3d9b7023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6741b-47ae-460f-b374-3047fa4ff92d","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Ebben_nem_veszunk_reszt__Most_a_DK_szovivoje_setalt_ki_a_kozteve_studiojabol","timestamp":"2019. május. 08. 18:04","title":"\"Ebben nem veszünk részt\" – most a DK szóvivője sétált ki a köztévé stúdiójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok ma angolból érettségiztek. ","shortLead":"A diákok ma angolból érettségiztek. ","id":"20190509_Itt_vannak_az_angolerettsegi_megoldasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f61d05-ad05-4a75-a559-51b17a027a3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Itt_vannak_az_angolerettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 09. 13:51","title":"Itt vannak az angolérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","shortLead":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","id":"20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5da0b-9de5-4418-ae20-0ec3a77400b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","timestamp":"2019. május. 09. 10:44","title":"Észak-Korea megint Japán felé lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b600dc0f-bb79-4dc3-8bff-eac2fcf3d364","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több szempontból is újdonságot kínál az eddigi hagyományaihoz képest a német autógyártó. ","shortLead":"Több szempontból is újdonságot kínál az eddigi hagyományaihoz képest a német autógyártó. ","id":"20190508_Volkswagen_ID_Magyarorszagon_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b600dc0f-bb79-4dc3-8bff-eac2fcf3d364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbcd626-7850-42df-ab68-04a4df9e00b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Volkswagen_ID_Magyarorszagon_is","timestamp":"2019. május. 08. 15:29","title":"A Tesla után eredt a VW, itthon is lehet előfoglalózni az első elektromos népautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a tavalyi Pixel 3 és Pixel 3 XL mobilok nem mentek annyira, mint arra eredetileg számított a Google, a cég most a két telefonból készített egy olcsóbb változatot is.","shortLead":"Miután a tavalyi Pixel 3 és Pixel 3 XL mobilok nem mentek annyira, mint arra eredetileg számított a Google, a cég most...","id":"20190508_google_pixel_3a_google_pixel_3a_xl_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060c9e09-a961-4c9e-8573-f320b9d8ab3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_pixel_3a_google_pixel_3a_xl_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 08. 15:33","title":"Hátha ez jobban megy: bemutatta a Google a két jóárasított csúcsmobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","shortLead":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","id":"20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e9718c-4116-43cb-8618-29cd631dab45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. május. 08. 09:38","title":"Felújítás miatt beáll a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]