Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"841638f0-8aae-4ce7-8ffe-8aa4af53e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tapasztalatok a jövő számára címmel ad ki kötetet a bukott macedón politikus. ","shortLead":"Tapasztalatok a jövő számára címmel ad ki kötetet a bukott macedón politikus. ","id":"20190509_nikola_gruevszki_konyv_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841638f0-8aae-4ce7-8ffe-8aa4af53e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424345d9-9d1d-4471-99f3-84d24b1a8f89","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_nikola_gruevszki_konyv_budapest","timestamp":"2019. május. 09. 15:54","title":"Könyvet ad ki a börtönt megúszó, Budapesten menedékre lelt Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem életveszélyesen.","shortLead":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem...","id":"20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c7ef40-a0e0-4fde-989d-229bdc5ba1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 09. 10:11","title":"Kicsúszott a kifutóról és összetört egy repülő Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ikonikus zenekar karrierjét a világhírű Bernard MacMahon rendező viszi vászonra.\r

\r

","shortLead":"Az ikonikus zenekar karrierjét a világhírű Bernard MacMahon rendező viszi vászonra.\r

\r

","id":"20190508_Rajongok_figyelem_igazi_csemegevel_jelentkezik_a_Led_Zeppelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f614f3-ee9c-4516-b8a9-405410e4040d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Rajongok_figyelem_igazi_csemegevel_jelentkezik_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2019. május. 08. 13:32","title":"Rajongók figyelem: igazi csemegével jelentkezik a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a böngészőből már jól ismert Inkognitó módot a térképes szolgáltatásába is átülteti.","shortLead":"A Google a böngészőből már jól ismert Inkognitó módot a térképes szolgáltatásába is átülteti.","id":"20190508_inkognito_mod_google_terkep_google_maps_io_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee49ddd-c5ca-46dc-bc2e-b27df6b3987a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_inkognito_mod_google_terkep_google_maps_io_konferencia","timestamp":"2019. május. 08. 09:03","title":"Inkognitó módot kap a Google Térkép, \"titokban\" is kereshetünk majd helyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58117e2-8744-45aa-ae3e-a87eb5199b90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnyitotta online shopját a SPAR, az üzletlánc termékei egyelőre Budapesten és a fővároshoz közel fekvő 49 településen elérhetőek a webáruházban. A bővítés egyelőre nincs napirenden, a cég a tapasztalatok alapján dönt majd arról, hogyan fejleszti tovább világhálós szolgáltatását.","shortLead":"Megnyitotta online shopját a SPAR, az üzletlánc termékei egyelőre Budapesten és a fővároshoz közel fekvő 49 településen...","id":"20190509A_SPAR_is_megnyitotta_online_uzletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e58117e2-8744-45aa-ae3e-a87eb5199b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77ef2c4-bba8-4ea0-9d26-feccd71bd5cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190509A_SPAR_is_megnyitotta_online_uzletet","timestamp":"2019. május. 09. 06:15","title":"A SPAR is megnyitotta online üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7168118a-9e7f-48cd-91ca-2af27c1db88e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy karambol után az egyik autó 15 óvodás közé csapódott, két gyerek meghalt. ","shortLead":"Egy karambol után az egyik autó 15 óvodás közé csapódott, két gyerek meghalt. ","id":"20190508_Ovodasok_koze_csapodott_egy_auto_Japanbam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7168118a-9e7f-48cd-91ca-2af27c1db88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d1b3a4-90d3-4e5e-bd45-b03e89bfb237","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Ovodasok_koze_csapodott_egy_auto_Japanbam","timestamp":"2019. május. 08. 09:22","title":"Óvodások közé csapódott egy autó Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","shortLead":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","id":"20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874bf286-4d1d-4954-a66d-97b89a2e586d","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 11:26","title":"Rendkívüli ülést kezdeményez az ellenzék a kilakoltatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor – „civilben” a Fidesz pártigazgatója – szerint létezik egy szóbeli egyezség, hogy a Fradi és a Vidi nem nyúlnak egymás keretébe. Kubatov erkölcsről beszél.","shortLead":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov...","id":"20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef5022-1fc3-46ae-b7e0-e450a8668727","keywords":null,"link":"/sport/20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","timestamp":"2019. május. 09. 13:00","title":"Kubatov megharagudott Garancsira, mert a Vidi megvette a Fradi ukránját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]