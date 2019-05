Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szerdán mutatta be az Isocell Bright GW1 nevű szenzorát, amit a tervek szerint a 2020-ban érkező csúcsmobilba szerelnének be először.","shortLead":"A Samsung szerdán mutatta be az Isocell Bright GW1 nevű szenzorát, amit a tervek szerint a 2020-ban érkező csúcsmobilba...","id":"20190509_samsung_isocell_bright_gw1_mobilkamera_szenzor_mobilfotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775b800e-059d-4b48-926e-8262006bdd39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_samsung_isocell_bright_gw1_mobilkamera_szenzor_mobilfotozas","timestamp":"2019. május. 09. 08:33","title":"A Samsung csinált egy 64 megapixeles mobilkamerát, jövőre már fotózhatunk is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","shortLead":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","id":"20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100c7c50-766d-44d2-8220-302afb5ba9ab","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","timestamp":"2019. május. 09. 07:17","title":"Beiskolázták a birkákat egy francia faluban, mert nem volt elég diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b945d6-73dc-4359-9c5c-3d5c818b7994","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","timestamp":"2019. május. 07. 11:37","title":"Varga Judit államtitkár nyolc beosztottjával Facebook-hirdetésben panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","shortLead":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","id":"20190508_dronvideo_tornado_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a897315-35e8-4db9-8bff-cf9a052a5cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_dronvideo_tornado_amerika","timestamp":"2019. május. 08. 11:03","title":"Döbbenetes drónvideó készült egy amerikai tornádóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753e5eda-7664-4824-84a5-7debbec9c9df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre népszerűbb az okostelefon az ötvenesek körében, és a fotót megosztó hetvenévesnél idősebb netezők negyede posztolt már szelfit magáról – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb, 2018-at vizsgáló kutatásából. A felmérés szerint a húszévesnél fiatalabbaknál az internet szinte az egyetlen információforrás, ötödük már egyáltalán nem néz tévét.","shortLead":"Egyre népszerűbb az okostelefon az ötvenesek körében, és a fotót megosztó hetvenévesnél idősebb netezők negyede...","id":"20190508_idosek_okostelefon_mobilozas_szelfizes_informacioforras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=753e5eda-7664-4824-84a5-7debbec9c9df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c98447f-c0ff-43ae-938d-2589925edf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_idosek_okostelefon_mobilozas_szelfizes_informacioforras","timestamp":"2019. május. 08. 17:03","title":"A 70 fölöttieknél is tarol az okostelefon, többen a szelfizésre is rákaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda 21-szer fizettetné meg a párttal a névjegyzék árát, mert ennyi képviselőt küldünk az EP-be. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda 21-szer fizettetné meg a párttal a névjegyzék árát, mert ennyi képviselőt küldünk az EP-be. ","id":"20190509_Tobb_penzt_kernek_az_MSZPtol_a_nevjegyzekert_mint_a_part_szerint_kellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d82753-8351-4ec9-92ae-6bc3a2830a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Tobb_penzt_kernek_az_MSZPtol_a_nevjegyzekert_mint_a_part_szerint_kellene","timestamp":"2019. május. 09. 07:32","title":"Több pénzt kérnek az MSZP-től a névjegyzékért, mint a párt szerint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ae810-52b9-45ef-bd80-056f3722caa7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő váratlan húzással kihátrált az Európai Néppárt csúcsjelöltje mögül. Ha jó stratégiát választ, akár az egész rendszer, ezzel együtt Weber széke is meginoghat. ","shortLead":"A magyar kormányfő váratlan húzással kihátrált az Európai Néppárt csúcsjelöltje mögül. Ha jó stratégiát választ, akár...","id":"20190507_Meg_tudja_buktatni_Orban_Viktor_Manfred_Webert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=882ae810-52b9-45ef-bd80-056f3722caa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d13de9-d5fa-4d32-8b9e-45b8ff89b177","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Meg_tudja_buktatni_Orban_Viktor_Manfred_Webert","timestamp":"2019. május. 07. 17:06","title":"Meg tudja buktatni Orbán Viktor Manfred Webert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","shortLead":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","id":"20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dcabfb-f012-4177-98b0-580919c4ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","timestamp":"2019. május. 08. 13:03","title":"Nagy hír a playstationösöknek: jön az EA rég várt szolgáltatása és vele sok-sok új játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]