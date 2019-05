Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","shortLead":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","id":"20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968bbe7-079f-46d9-815c-a4b9ea6a61e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","timestamp":"2019. május. 09. 09:03","title":"Tengerbe esett egy iPhone, de az sokkal meglepőbb volt, ami ezután történt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2eb0-0089-4c50-b572-3bec3a731848","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elkészült az első, egész bolygóra kiterjedő elemzés a szabályozatlan vízfolyásokról, amely feltárja, hogy a folyók állapota súlyosan leromlott. A jelentés javaslatot tesz a még szabályozatlan folyók állapotának fenntartására, amit ki kell egészítenie a szabályozott folyók helyreállításának is – közölte a WWF Magyarország.","shortLead":"Elkészült az első, egész bolygóra kiterjedő elemzés a szabályozatlan vízfolyásokról, amely feltárja, hogy a folyók...","id":"20190509_szabalyozatlan_folyok_szabalyzasa_wwf_tisza_drava_duna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2eb0-0089-4c50-b572-3bec3a731848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ebc57-56c0-4727-b3ef-69300e3aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_szabalyozatlan_folyok_szabalyzasa_wwf_tisza_drava_duna","timestamp":"2019. május. 09. 15:03","title":"Súlyosan leromlott a folyók állapota, Magyarországon is lépni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca4d068-4623-4017-baf0-ba0c651acfc1","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A stressz az életünk része. Ha akarjuk, ha nem. Még el sem kezdődött a napunk, de már előtte éjjel azon stresszelünk, hogy fog-e ébreszteni reggel az óra. Aztán azon, hogy beérünk-e dolgozni, hogy biztos jól nézünk-e ki… kávészünetben a facebook barátaink miatt, mert már megint sokkal izgalmasabb életük van, mint nekünk. Ha ez a stressz szint elég magas, szorongásos zavarokhoz vezethet, a magyar népesség 6%-a szenved benne. Egy 17 fős teamből legalább 1 ember. ","shortLead":"A stressz az életünk része. Ha akarjuk, ha nem. Még el sem kezdődött a napunk, de már előtte éjjel azon stresszelünk...","id":"HVG_Konferencia_20190507_Stressz_szorongas_hello","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aca4d068-4623-4017-baf0-ba0c651acfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a46c7b-dac2-4af3-910d-27789c97e843","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190507_Stressz_szorongas_hello","timestamp":"2019. május. 09. 10:24","title":"Stressz, szorongás: helló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"nagy\" iPhone-ok után ezúttal a 2019-ben megjelenő legolcsóbb változatról készült egy koncepcióvideó a kiszivárgott információk alapján.","shortLead":"A \"nagy\" iPhone-ok után ezúttal a 2019-ben megjelenő legolcsóbb változatról készült egy koncepcióvideó a kiszivárgott...","id":"20190509_apple_iphone_11r_koncepcio_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10adb26-680c-43eb-991a-9a63ec5976dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_apple_iphone_11r_koncepcio_video","timestamp":"2019. május. 09. 10:33","title":"Videó: Így nézhet ki az új iPhone legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent egy szakember, aki tartozásra hivatkozva lekapcsolta az áramot.\r

\r

","shortLead":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent...","id":"20190510_Kikapcsoltak_az_aramot_Vasvari_Vivieknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f776b247-70e4-46b3-b2a9-9f0c74a1a532","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kikapcsoltak_az_aramot_Vasvari_Vivieknel","timestamp":"2019. május. 10. 08:39","title":"Kikapcsolták az áramot Vasvári Vivienéknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek, a pécsi IC-k Kelenföldön fordulnak. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalról a személyvonatok és zónázók egy része Kelenföldre érkezik, másik fele Kőbánya-felsőn fordul. A Pécelig közlekedő személyvonatokat és a piliscsabaiakat összekötik, a békéscsabai vonatok pedig a Nyugatiba mennek, a záhonyi sebesek Szolnokon fordulnak vissza.","shortLead":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek...","id":"20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092c1a85-d510-4de7-a58b-44c57307ec38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 09. 13:04","title":"Jövő hétfőtől bezár a Keleti pályaudvar, szinte az összes budapesti vonalon változások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfba924-20bc-4bb8-9bb3-a587e9c4b58e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár van egy másik lift, az egy másik utcában lévő épületszárnyban található – tudósított az RTL Híradó. A lifttel állítólag hónapok óta gond van. ","shortLead":"Bár van egy másik lift, az egy másik utcában lévő épületszárnyban található – tudósított az RTL Híradó. A lifttel...","id":"20190510_Nem_mukodik_a_lift_a_Honvedkorhazban_a_kemoterapiara_erkezo_betegeknek_is_lepcsozniuk_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdfba924-20bc-4bb8-9bb3-a587e9c4b58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83bfc6-9570-44a9-b11c-99fdff4b1af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Nem_mukodik_a_lift_a_Honvedkorhazban_a_kemoterapiara_erkezo_betegeknek_is_lepcsozniuk_kell","timestamp":"2019. május. 10. 12:51","title":"Nem jó a lift a Honvédkórház egyik épületében, a kemoterápiára érkező betegek is lépcsőznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aef7906-f0fb-4210-bbe2-7997a971cec7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy feltehetően a 6. században élt angolszász herceg maradványait tárták fel az essexi Southend mellett. Ez a lelet a \"brit válasz Tutamhamon sírjára\" - írta a felfedezés jelentőségéről a BBC News.","shortLead":"Egy feltehetően a 6. században élt angolszász herceg maradványait tárták fel az essexi Southend mellett. Ez a lelet...","id":"20190509_kocsma_szupermarket_brit_tutamhamon_saebert_angolszasz_kiraly_maradvanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aef7906-f0fb-4210-bbe2-7997a971cec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5c2b80-e3b8-4121-85d5-d79663b4c277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_kocsma_szupermarket_brit_tutamhamon_saebert_angolszasz_kiraly_maradvanyai","timestamp":"2019. május. 09. 20:03","title":"Egy kocsma és egy szupermarket között találták meg a britek Tutamhamonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]