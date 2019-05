Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyedül Schmidt Mária fért fel a listára, ő sem saját jogon.","shortLead":"Egyedül Schmidt Mária fért fel a listára, ő sem saját jogon.","id":"20190511_A_100_leggazdagabb_magyarbol_99_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0214bda-0cd9-4d98-a88c-c2875a76295e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190511_A_100_leggazdagabb_magyarbol_99_ferfi","timestamp":"2019. május. 11. 07:15","title":"A 100 leggazdagabb magyarból 99 férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","shortLead":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","id":"20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a54d1f-1c52-4c87-b34a-e484a5b60fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","timestamp":"2019. május. 10. 06:41","title":"Spórolós Porsche: itt egy gázüzemű 911-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfiaknak többet kell dolgozniuk, de közel 1000 forinttal magasabb órabérért. Az átlagos európai a saját házában él, és évente egyszer eljut nyaralni.","shortLead":"A férfiaknak többet kell dolgozniuk, de közel 1000 forinttal magasabb órabérért. Az átlagos európai a saját házában él...","id":"20190510_Jobban_el_on_mint_az_atlagos_europai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e48601-efa8-4f41-9e06-810ea119a1b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Jobban_el_on_mint_az_atlagos_europai","timestamp":"2019. május. 10. 17:01","title":"Jobban él ön, mint az átlagos európai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem állt szándékukban bárkiben bűntudatot vagy rossz érzéseket kelteni, a vita számukra is rengeteg tanulságot hordozott. ","shortLead":"Nem állt szándékukban bárkiben bűntudatot vagy rossz érzéseket kelteni, a vita számukra is rengeteg tanulságot...","id":"20190510_Megszolalt_a_Telekom_a_vitatott_Anyak_napi_reklamrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce84126-df30-4f18-a320-2b99286c80ee","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Megszolalt_a_Telekom_a_vitatott_Anyak_napi_reklamrol","timestamp":"2019. május. 10. 18:36","title":"Megszólalt a Telekom a vitatott anyák napi reklámról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba729ccc-3cc1-4788-aea6-1020d55bd2ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha kell, szavazunk – erősítette meg az Európai Tanács elnöke, aki szerint nem csak a politikai erőviszonyokat kell figyelembe venni az Európai Bizottság megválasztásánál.","shortLead":"Ha kell, szavazunk – erősítette meg az Európai Tanács elnöke, aki szerint nem csak a politikai erőviszonyokat kell...","id":"20190509_El_is_felejthetjuk_Manfred_Webert_Donald_Tusknak_nem_tetszik_a_csucsjelolti_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba729ccc-3cc1-4788-aea6-1020d55bd2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a16bca-6f9b-405c-b48b-876ae12cf74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_El_is_felejthetjuk_Manfred_Webert_Donald_Tusknak_nem_tetszik_a_csucsjelolti_rendszer","timestamp":"2019. május. 09. 18:09","title":"El is felejthetjük Manfred Webert? Tusknak és Macronnak sem tetszik a csúcsjelölti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a8c858-15d3-4db7-bda2-0340ca543180","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Megnéztük a csernobili atomerőmű-balesetről szóló, csak erős idegzetűeknek ajánlott HBO-sorozat első három epizódját. A miniszéria percről percre, napról napra próbálja rekonstruálni a történteket, hősei a Szovjetunió szándékos hazugságaival, elhallgattatásával szembeszálló tudósok lettek. ","shortLead":"Megnéztük a csernobili atomerőmű-balesetről szóló, csak erős idegzetűeknek ajánlott HBO-sorozat első három epizódját...","id":"20190510_csernobil_hbo_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a8c858-15d3-4db7-bda2-0340ca543180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08acf25-a3b4-4428-8395-3c519f0ad60d","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_csernobil_hbo_sorozat","timestamp":"2019. május. 10. 14:11","title":"El akarták némítani őket, de ellenálltak: a Csernobil-sorozat igazi hősei a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc5e7-7a51-4606-883d-137ddf1fc8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 57 éves férfi azt hangoztatja, addig nem hajlandó lemászni, amíg a színész személyesen meg nem jelenik és nem adja neki vissza a pénzét.\r

\r

","shortLead":"Az 57 éves férfi azt hangoztatja, addig nem hajlandó lemászni, amíg a színész személyesen meg nem jelenik és nem adja...","id":"20190510_Fara_maszva_tiltakozik_egy_ferfi_Oszter_Sandor_birtokan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc5e7-7a51-4606-883d-137ddf1fc8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1547e8-5848-48b1-a742-f763015b90d9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Fara_maszva_tiltakozik_egy_ferfi_Oszter_Sandor_birtokan","timestamp":"2019. május. 10. 15:16","title":"Fára mászva tiltakozik egy férfi Oszter Sándor birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9493cd-6983-4d1f-9680-2c286153fcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre személyesen lehet ügyet intézni.","shortLead":"Egyelőre személyesen lehet ügyet intézni.","id":"20190510_Gond_van_a_KH_netbankjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9493cd-6983-4d1f-9680-2c286153fcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5614555-63bb-497f-b8c6-706c2302682b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Gond_van_a_KH_netbankjaval","timestamp":"2019. május. 10. 13:06","title":"Gond van a K&H netbankjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]