Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett lehet az ivóvíz. A szennyeződés mértéke a víz keménységétől, lágyságától is függ.



","shortLead":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett...","id":"20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd532eb-a231-461d-bf64-61ba088e1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","timestamp":"2019. május. 10. 18:43","title":"Főváros: Vannak még ólom vízcsövek egyes gyerekintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végrehajtási eljárás indult az úszófenomén egyik cégénél. Nem ez az első hasonló eset.","shortLead":"Végrehajtási eljárás indult az úszófenomén egyik cégénél. Nem ez az első hasonló eset.","id":"20190511_Bajszot_akasztottak_az_adohatosaggal_Hosszu_Katinkaek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8549db-9d3c-4e52-a660-5c94820da112","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Bajszot_akasztottak_az_adohatosaggal_Hosszu_Katinkaek","timestamp":"2019. május. 11. 15:15","title":"Bajszot akasztottak az adóhatósággal Hosszú Katinkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e528da-32f0-4bcc-8072-4591060ec2b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Budapestre hozná az MLSZ a férfi Bajnokok Ligája-döntőt és az Európa Liga fináléját, a magyar bajnokságban pedig hamarosan bevezeti a videóbírót. Az elnök a rosszul gazdálkodó klubokat ostorozta. ","shortLead":"Budapestre hozná az MLSZ a férfi Bajnokok Ligája-döntőt és az Európa Liga fináléját, a magyar bajnokságban pedig...","id":"20190510_mlsz_kozgyules_csanyi_sandor_tao_gazdalkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e528da-32f0-4bcc-8072-4591060ec2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681b9e14-1cfe-4393-a925-19c5a021f207","keywords":null,"link":"/sport/20190510_mlsz_kozgyules_csanyi_sandor_tao_gazdalkodas","timestamp":"2019. május. 10. 18:52","title":"Csányi kibukott a felelőtlenül gazdálkodó fociklubok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Most a BAIC szerezne öt százalék részesedést a német járműgyártóban. ","shortLead":"Most a BAIC szerezne öt százalék részesedést a német járműgyártóban. ","id":"20190512_A_kinai_autogyartoknak_a_Daimlerre_faj_a_foguk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b283c-a5be-4b0e-862e-de45e194d6f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_A_kinai_autogyartoknak_a_Daimlerre_faj_a_foguk","timestamp":"2019. május. 12. 11:38","title":"A kínai autógyártóknak a Daimler-részvényekre fáj a foguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae4818e-8ea0-483f-91a7-a5cfe3874e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nagy-Fátrában történt az eset, a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa.","shortLead":"A Nagy-Fátrában történt az eset, a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa.","id":"20190512_Kiskamasz_lany_halt_meg_mikor_egy_reszeg_fiu_fanak_csapodott_egy_quaddal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae4818e-8ea0-483f-91a7-a5cfe3874e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc469130-68db-47b8-8703-7c81e66d2c82","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Kiskamasz_lany_halt_meg_mikor_egy_reszeg_fiu_fanak_csapodott_egy_quaddal","timestamp":"2019. május. 12. 17:02","title":"Kiskamasz lány halt meg Szlovákiában, mikor egy részeg fiú fának csapódott egy quaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte a különleges burgonyát termeszteni. Per lett belőle. ","shortLead":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte...","id":"20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a4924-a595-4de3-959a-9f131d39e85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","timestamp":"2019. május. 11. 10:58","title":"Csúnya ügybe futott bele a Pepsi Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait, 357 milliárd dolláros többletkiadás kellene. ","shortLead":"Ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait, 357 milliárd dolláros...","id":"20190510_Egy_tanulmany_szerint_az_USA_nelkul_Europa_vedtelen_az_oroszokkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53742b5-dc02-43f1-b1a9-1f37d14d06e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Egy_tanulmany_szerint_az_USA_nelkul_Europa_vedtelen_az_oroszokkal_szemben","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Egy tanulmány szerint az USA nélkül Európa védtelen az oroszokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","shortLead":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","id":"20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d08d4b-2145-4603-8cbd-fd6476d90cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","timestamp":"2019. május. 10. 18:18","title":"Letartóztatták a törökszentmiklósi verekedőt, aki miatt már Toroczkai is szervezkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]