Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazást maga Alekszisz Ciprasz kezdeményezte a konzervatív Új Demokrácia nevű ellenzéki párt nyomására.","shortLead":"A szavazást maga Alekszisz Ciprasz kezdeményezte a konzervatív Új Demokrácia nevű ellenzéki párt nyomására.","id":"20190510_A_gorog_kormanyfo_megnyerte_a_bizalmi_szavazast_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eef4044-77b6-4623-adb0-2071d31d7a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_A_gorog_kormanyfo_megnyerte_a_bizalmi_szavazast_a_parlamentben","timestamp":"2019. május. 10. 22:14","title":"A görög kormányfő megnyerte a bizalmi szavazást a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","shortLead":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","id":"20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864045bb-1f48-44bb-b008-e76dda4fd286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","timestamp":"2019. május. 10. 16:27","title":"A kormány szerint már léteznek egyéni nyugdíjszámlák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2eb0-0089-4c50-b572-3bec3a731848","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elkészült az első, egész bolygóra kiterjedő elemzés a szabályozatlan vízfolyásokról, amely feltárja, hogy a folyók állapota súlyosan leromlott. A jelentés javaslatot tesz a még szabályozatlan folyók állapotának fenntartására, amit ki kell egészítenie a szabályozott folyók helyreállításának is – közölte a WWF Magyarország.","shortLead":"Elkészült az első, egész bolygóra kiterjedő elemzés a szabályozatlan vízfolyásokról, amely feltárja, hogy a folyók...","id":"20190509_szabalyozatlan_folyok_szabalyzasa_wwf_tisza_drava_duna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2eb0-0089-4c50-b572-3bec3a731848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ebc57-56c0-4727-b3ef-69300e3aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_szabalyozatlan_folyok_szabalyzasa_wwf_tisza_drava_duna","timestamp":"2019. május. 09. 15:03","title":"Súlyosan leromlott a folyók állapota, Magyarországon is lépni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi és nagyon nem reprezentatív \"három F-szabály\" igazából a franciákra, a Fiatra és a Fordra vonatkozott. ","shortLead":"A régi és nagyon nem reprezentatív \"három F-szabály\" igazából a franciákra, a Fiatra és a Fordra vonatkozott. ","id":"20190510_jd_power_megbizhatosagi_lista_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10693d40-75f0-4025-af52-902adc50c248","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_jd_power_megbizhatosagi_lista_2018","timestamp":"2019. május. 10. 20:11","title":"Van a régi mondás, milyen autót nem szabad venni. Mára úgy tűnik, ez sem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Utánanéztünk, hogy a 2010-es fideszes hatalomátvétel óta mennyivel gyarapodott a NER-hez köthető vállalkozók vagyona. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, sokkal. Mutatjuk a pontos számokat. ","shortLead":"Utánanéztünk, hogy a 2010-es fideszes hatalomátvétel óta mennyivel gyarapodott a NER-hez köthető vállalkozók vagyona...","id":"20190509_100_leggazdagabb_NER_vagyon_fidesz_2010","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ea5c03-8d3b-4d84-b776-26760c99472b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_100_leggazdagabb_NER_vagyon_fidesz_2010","timestamp":"2019. május. 09. 16:40","title":"Most megnézheti, milyen látványosan gazdagodtak az elmúlt években a magyar milliárdosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba729ccc-3cc1-4788-aea6-1020d55bd2ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha kell, szavazunk – erősítette meg az Európai Tanács elnöke, aki szerint nem csak a politikai erőviszonyokat kell figyelembe venni az Európai Bizottság megválasztásánál.","shortLead":"Ha kell, szavazunk – erősítette meg az Európai Tanács elnöke, aki szerint nem csak a politikai erőviszonyokat kell...","id":"20190509_El_is_felejthetjuk_Manfred_Webert_Donald_Tusknak_nem_tetszik_a_csucsjelolti_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba729ccc-3cc1-4788-aea6-1020d55bd2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a16bca-6f9b-405c-b48b-876ae12cf74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_El_is_felejthetjuk_Manfred_Webert_Donald_Tusknak_nem_tetszik_a_csucsjelolti_rendszer","timestamp":"2019. május. 09. 18:09","title":"El is felejthetjük Manfred Webert? Tusknak és Macronnak sem tetszik a csúcsjelölti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Munkajogokat és magasabb béreket követeltek. ","shortLead":"Munkajogokat és magasabb béreket követeltek. ","id":"20190509_Jobb_berekert_sztrajkoltak_az_Ubersoforok_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79f9c3e-0b53-4ed1-b7c0-188f0189dbd5","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Jobb_berekert_sztrajkoltak_az_Ubersoforok_Amerikaban","timestamp":"2019. május. 09. 13:13","title":"Jobb bérekért sztrájkoltak az Uber-sofőrök Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f100a7c4-efd1-4966-ad73-387e7d41ae23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tottenham a 96. percben szerzett góllal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi döntőjébe.","shortLead":"A Tottenham a 96. percben szerzett góllal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi döntőjébe.","id":"20190509_mauricio_pochettino_erik_ten_hag_bajnokok_ligaja_elodonto_ajax_tottenham","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f100a7c4-efd1-4966-ad73-387e7d41ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c546cb-b9bf-4b22-8761-3624df17b12a","keywords":null,"link":"/sport/20190509_mauricio_pochettino_erik_ten_hag_bajnokok_ligaja_elodonto_ajax_tottenham","timestamp":"2019. május. 09. 12:11","title":"Pochettinónak a szava is elállt attól, amit a csapata véghez vitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]