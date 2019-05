Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0269e6b0-26eb-4ece-8be9-ec0f518be5bf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sikeresen riasztják el a lányokat az informatika tanulásától és az infós munkáktól.","shortLead":"Sikeresen riasztják el a lányokat az informatika tanulásától és az infós munkáktól.","id":"20190513_Egy_orszag_sincs_az_EUban_ahol_kevesebb_no_megy_informatikusnak_mint_itt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0269e6b0-26eb-4ece-8be9-ec0f518be5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bde6e22-8801-40a5-b6ed-a40fd271c2e4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190513_Egy_orszag_sincs_az_EUban_ahol_kevesebb_no_megy_informatikusnak_mint_itt","timestamp":"2019. május. 13. 12:11","title":"Egy ország sincs az EU-ban, ahol kevesebb nő megy informatikusnak, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Íme a hoaxkvíz, melyből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben.","shortLead":"Íme a hoaxkvíz, melyből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben.","id":"20190513_urbanlegends_hoaxkviz_2019_aprilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ead082-04c3-4cdf-a625-b2ffb2bfd853","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_urbanlegends_hoaxkviz_2019_aprilis","timestamp":"2019. május. 13. 19:03","title":"Kvíz: 10 dolog, amivel könnyen lehet, hogy átverték az elmúlt hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","shortLead":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","id":"20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfffd38-fee6-43cb-afc5-ada55b628dab","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","timestamp":"2019. május. 13. 10:05","title":"Lemezek harca: Hodor Szegeden DJ-zett a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98726aca-7ab0-4fb1-9ad1-a5a4b8fd79a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már pár, enyhén szólva is furcsa rakományszállítást, de ez topkategóriás.","shortLead":"Láttunk már pár, enyhén szólva is furcsa rakományszállítást, de ez topkategóriás.","id":"20190512_Video_hajopadlo_Chevrolet_szallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98726aca-7ab0-4fb1-9ad1-a5a4b8fd79a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed73dc-0774-4c9a-99b2-c0d71f6f1862","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Video_hajopadlo_Chevrolet_szallitas","timestamp":"2019. május. 12. 11:19","title":"Videó: kitárt hátsóajtókkal, keresztben pakolva szállította a túl hosszú hajópadlót egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem tudják hova kiutasítani Ahmed H.-t, a röszkei zavargások után terrorcselekményért elítélt szír férfit. Mivel egy ország sem akarja befogadni a férfit, újra meghosszabbították az idegenrendészeti őrizetét.","shortLead":"Egyszerűen nem tudják hova kiutasítani Ahmed H.-t, a röszkei zavargások után terrorcselekményért elítélt szír férfit...","id":"20190513_Ahmed_Hnak_ismet_meghosszabbitottak_az_orizetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a03b63-178d-44d6-8198-eae79802f34b","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Ahmed_Hnak_ismet_meghosszabbitottak_az_orizetet","timestamp":"2019. május. 13. 16:21","title":"Újra meghosszabbították Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6d6cda-cece-46d1-9e9a-bdf42f0d3427","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iránra terelődött a gyanú, de Teherán tagadja, hogy ő állna az Ománi-öbölben elkövetett támadás mögött.","shortLead":"Iránra terelődött a gyanú, de Teherán tagadja, hogy ő állna az Ománi-öbölben elkövetett támadás mögött.","id":"20190513_Szabotoroket_vadol_Iran_a_szaudi_olajszallito_hajok_megtamadasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6d6cda-cece-46d1-9e9a-bdf42f0d3427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94514350-a5fd-4ac6-b491-26f1180fd0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Szabotoroket_vadol_Iran_a_szaudi_olajszallito_hajok_megtamadasaval","timestamp":"2019. május. 13. 12:36","title":"Szabotőröket vádol Irán a szaúdi olajszállító hajók megtámadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa0c27f-8b32-463d-a8b8-9839cedc523d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hollywoodi színész- és musical legendát 97 éves korában érte a halál. ","shortLead":"A hollywoodi színész- és musical legendát 97 éves korában érte a halál. ","id":"20190513_Meghalt_az_otvenes_evek_egyik_ismert_filmsztarja_Doris_Day","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa0c27f-8b32-463d-a8b8-9839cedc523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7baf02-ecfb-4485-85e4-bd521cdf40fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Meghalt_az_otvenes_evek_egyik_ismert_filmsztarja_Doris_Day","timestamp":"2019. május. 13. 16:52","title":"Meghalt az ötvenes évek egyik filmikonja, Doris Day","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","shortLead":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","id":"20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e29b328-4217-46de-ae4c-bb3cae2c6103","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 13. 09:04","title":"Bojkottálják az egyházat a nők Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]