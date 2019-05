Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A jura időszakban élt ősmadár fosszíliájára bukkantak paleontológusok Németországban. Ez a második eddig felfedezett röpképes ősmadár ebből a földtörténeti korszakból. 2019. május. 15. 07:03 150 millió éves ősmadár maradványaira bukkantak Németországban

\r

","shortLead":"Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. A kormány közreadta az egyeztetések kivonatát és kitart amellett, hogy az Európai Bizottság kukacoskodik. Brüsszel viszont állítja, épp azért egyeztet, hogy később ne legyen baj a rendszerből. 2019. május. 14. 19:35 A kormány szerint Brüsszel igenis támadja, Brüsszel szerint épp hogy védi a babaváró hitelt Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. 2019. május. 15. 16:38 Videó: utánfutóról elszabadult kukák repkedtek az M0-son ","shortLead":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","id":"20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71683452-57b7-41da-a39e-587c5a4dd5d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","timestamp":"2019. május. 15. 16:38","title":"Videó: utánfutóról elszabadult kukák repkedtek az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d190-d7ec-483e-bd45-ff447df2210a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepcióképek, koncepcióvideók készítőinek mindig könnyebb a dolguk, mint a mérnököknek, hiszen technológiai korlátok nélkül engedhetik szabadon a fantáziájukat. A koncepcióképek, koncepcióvideók készítőinek mindig könnyebb a dolguk, mint a mérnököknek, hiszen technológiai korlátok nélkül engedhetik szabadon a fantáziájukat. Ilyen könnyű helyzetben volt a ConceptCreator csapata is, amikor elképzelte az összehajtható iPhone-t. 2019. május. 15. 15:03 iPhone-ból iPad: tetszene, ha ilyen lenne az összehajtható Apple-telefon? ","shortLead":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. 2019. május. 16. 05:10 Ha unja már az esőt és a hideget, van egy nagyon jó hírünk A politológus szerint a házelnök szavai nemcsak a melegeknek szóltak, hanem mindenkinek: „A hatalom birtokosai kijelölik a helyedet, s ha ezt elfogadod, ha nem ugrálsz, akkor esetleg nem ér sérelem". 2019. május. 16. 10:47 Lakner Zoltán: Kövér László minden örökbe fogadó szülőt brutálisan megsértett Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni. 2019. május. 16. 10:40 Üzent a NAV az adóbevallást az utolsó pillanatra hagyóknak Mérni kell, mennyit dolgoznak egy cég alkalmazottai, különben semmi nem garantálná, hogy nem túlóráztatják őket – mondta ki az Európai Bíróság. 2019. május. 14. 17:06 Az Európai Bíróság nem hagyja elkenni a szabálytalan túlóráztatást