[{"available":true,"c_guid":"bb24015e-fc4b-4926-8aeb-f663e636dd0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stílus kortalan – itt a bizonyíték. ","shortLead":"A stílus kortalan – itt a bizonyíték. ","id":"20190515_Nagypapa_Silver_Tetsuya_Japan_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb24015e-fc4b-4926-8aeb-f663e636dd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a77260-8b7a-4cfd-9646-2106022a296f","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Nagypapa_Silver_Tetsuya_Japan_Instagram","timestamp":"2019. május. 15. 14:25","title":"Egy 84 éves japán nagypapa a legújabb divatikon az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55f954f-ba1e-4268-a2a7-1fc93b1775e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Videós rendszer is segíti majd a játékvezetők munkáját a kézilabda-bajnokság fináléján.","shortLead":"Videós rendszer is segíti majd a játékvezetők munkáját a kézilabda-bajnokság fináléján.","id":"20190515_kezilabda_magyar_bajnoksag_donto_szeged_veszprem_kulfoldi_jatekvezeto_videobiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55f954f-ba1e-4268-a2a7-1fc93b1775e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1487cfd-3159-433d-ada4-18bad1a20b94","keywords":null,"link":"/sport/20190515_kezilabda_magyar_bajnoksag_donto_szeged_veszprem_kulfoldi_jatekvezeto_videobiro","timestamp":"2019. május. 15. 21:12","title":"Külföldi bírókra bízzák a Szeged–Veszprém-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","shortLead":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","id":"20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36987d3b-caee-4b52-af96-e2329facff0c","keywords":null,"link":"/elet/20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","timestamp":"2019. május. 16. 06:33","title":"Aláírták az Egyesült Államok eddigi legszigorúbb abortusztörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92952-544b-4b99-91a4-89087da099bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pápa által adományhivatali vezetőnek kinevezett lengyel bíboros éjszakánként furgonnal járja a várost, és Salvini villanyszámláját is szívesen kifizeti.\r

\r

","shortLead":"A pápa által adományhivatali vezetőnek kinevezett lengyel bíboros éjszakánként furgonnal járja a várost, és Salvini...","id":"20190515_Onkenyesen_visszakapcsolta_az_aramot_a_romai_biboros_a_szegenyek_hazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c92952-544b-4b99-91a4-89087da099bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabbe1bb-33e7-4dc0-8d65-6c42909cb379","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Onkenyesen_visszakapcsolta_az_aramot_a_romai_biboros_a_szegenyek_hazaban","timestamp":"2019. május. 15. 12:51","title":"Konrad atya furgonnal járja a várost, és önkényesen visszakapcsojta az áramot a szegények házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c727a1b7-ffde-4b7e-a48d-b5aabd9683e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mobillal rukkolt elő a kínai Realme, ami az olcsó telefonok piacán igyekszik nagyot villantani a készülékével.","shortLead":"Újabb mobillal rukkolt elő a kínai Realme, ami az olcsó telefonok piacán igyekszik nagyot villantani a készülékével.","id":"20190515_realme_x_okostelefon_androd_androidos_okostelefon_popup_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c727a1b7-ffde-4b7e-a48d-b5aabd9683e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6be46cc-0962-403f-84fd-2738dc24862e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_realme_x_okostelefon_androd_androidos_okostelefon_popup_kamera","timestamp":"2019. május. 15. 18:33","title":"Trükkös szelfikamerával és megfizethető árral itt a Realme új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De a szövetségi állam, a személyes és üzleti élet szoftvereire nem vonatkozik a tiltás.\r

\r

","shortLead":"De a szövetségi állam, a személyes és üzleti élet szoftvereire nem vonatkozik a tiltás.\r

\r

","id":"20190515_Betiltja_az_arcfelismero_rendszereket_San_Francisco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099d632e-eed5-44f4-91f3-6248bb882904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_Betiltja_az_arcfelismero_rendszereket_San_Francisco","timestamp":"2019. május. 15. 09:42","title":"San Francisco nem hajlandó arcfelismerő rendszereket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca86096-787a-43cf-bdf6-9942979f6187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Twike márka hamarosan piacra dobja új fejlesztésű hibrid tricikli járművét. A hibridhajtás alatt ezúttal a kerépározó ember és a villanymotor párosát kell értenünk.","shortLead":"A Twike márka hamarosan piacra dobja új fejlesztésű hibrid tricikli járművét. A hibridhajtás alatt ezúttal a kerépározó...","id":"20190514_twike_fitnesz_auto_hibrid_kerekpar_auto_egyben_villanymotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dca86096-787a-43cf-bdf6-9942979f6187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5733f-222a-4abe-9493-50b6b1de0619","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_twike_fitnesz_auto_hibrid_kerekpar_auto_egyben_villanymotor","timestamp":"2019. május. 14. 15:48","title":"Maga a megtestesült fitneszautó: villanymotor is van benne, de lábbal is lehet hajtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól teljesítenek.","shortLead":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól...","id":"20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c75a-92b1-4613-8ba8-bd079cc97f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","timestamp":"2019. május. 16. 12:09","title":"Rég volt két ennyire rossz napja egymás után Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]