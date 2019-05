Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című sorozatát. ","shortLead":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című...","id":"20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344e18b-2a2d-4bd9-8340-f81f1b6d4508","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","timestamp":"2019. május. 15. 20:33","title":"Nagyon menő Lego-készlet jön, a Netflix egyik legjobb sorozata ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb24015e-fc4b-4926-8aeb-f663e636dd0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stílus kortalan – itt a bizonyíték. ","shortLead":"A stílus kortalan – itt a bizonyíték. ","id":"20190515_Nagypapa_Silver_Tetsuya_Japan_Instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb24015e-fc4b-4926-8aeb-f663e636dd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a77260-8b7a-4cfd-9646-2106022a296f","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Nagypapa_Silver_Tetsuya_Japan_Instagram","timestamp":"2019. május. 15. 14:25","title":"Egy 84 éves japán nagypapa a legújabb divatikon az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2870e508-8a2d-415f-a992-dcda94a157d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a modell jelentheti az arany középutat a német gyártó új SUV-kupé termékcsaládjában.","shortLead":"Ez a modell jelentheti az arany középutat a német gyártó új SUV-kupé termékcsaládjában.","id":"20190515_sportos_divatterepjaro_itt_az_uj_porsche_cayenne_s_coupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2870e508-8a2d-415f-a992-dcda94a157d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794af086-59e1-49d8-a1d8-4f3afba18f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_sportos_divatterepjaro_itt_az_uj_porsche_cayenne_s_coupe","timestamp":"2019. május. 15. 09:21","title":"Sportos divatterepjáró: itt az új Porsche Cayenne S Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem bontják fel a zuglói parkolási szerződéseket? A tegnap sebtiben meghozott döntésről kedden a jegyző több szempontból is kimondta, hogy véleménye szerint jogsértő. Leveléből kiderül az is, hogy több esetben ki kellene fizetni a cégek elmaradt bevételét, tehát nem járna jól a kerület a felmondással. És van olyan szerződés is, amelyben le van írva, az önkormányzat azt nem mondhatja fel. A szerződéseket a Fidesz–MSZP-tandem fogadta el. ","shortLead":"Mégsem bontják fel a zuglói parkolási szerződéseket? A tegnap sebtiben meghozott döntésről kedden a jegyző több...","id":"20190514_Zuglo_jegyzoje_parkolas_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11ae4f-72cd-47c0-b61d-ba452f3b75fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Zuglo_jegyzoje_parkolas_szerzodes","timestamp":"2019. május. 14. 18:39","title":"Zugló jegyzője szerint törvénysértő a parkolási szerződések felbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","shortLead":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","id":"20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a02f8-6306-4c5f-a30a-a9c101b92e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","timestamp":"2019. május. 16. 17:36","title":"Több mint 5000 delegáltat küld az MSZP a szavazókörökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352e8692-7d72-407c-a3a7-21a71501651e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban egy pizzériába ment be egy vaddisznó ezen a környéken.","shortLead":"Korábban egy pizzériába ment be egy vaddisznó ezen a környéken.","id":"20190515_Ket_vaddisznot_is_lattak_Salgotarjan_kozpontjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352e8692-7d72-407c-a3a7-21a71501651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f0798d-514a-4a63-a886-d776aaf609fe","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Ket_vaddisznot_is_lattak_Salgotarjan_kozpontjaban","timestamp":"2019. május. 15. 16:28","title":"Két vaddisznót is láttak Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban az örökítőanyag-hordozó, akkor különösen halálos lehet a betegség – állapította meg Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatócsoportja. ","shortLead":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban...","id":"20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57f1f44-7fbb-4259-8336-7019318ee307","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","timestamp":"2019. május. 16. 10:03","title":"Kiderült, mitől lehet agresszívabb a prosztatarák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó leleplezte bestseller modelljének felfrissített kiadását, a szedán és kombi változatban elérhető új A4-est.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó leleplezte bestseller modelljének felfrissített kiadását, a szedán és kombi változatban elérhető...","id":"20190515_hivatalos_hibridesitve_tamad_az_uj_audi_a4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480d8c3-a93e-411b-8de5-7754dae7f82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_hivatalos_hibridesitve_tamad_az_uj_audi_a4","timestamp":"2019. május. 15. 08:31","title":"Hivatalos: hibridesítve támad az új Audi A4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]