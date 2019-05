Szolidaritási tömegdemonstrációra hívja Törökszentmiklósra a pártokat, politikusokat, művészeket, közéleti szereplőket, egyházi vezetőket, roma szervezeteket a roma polgárjogi Idetartozunk Egyesület. A május 21-re szervezett demonstrációval a tervek szerint megmutathatná a társadalom, hogy nem fogadja el, hogy kisebbségeket fenyegessen a szélsőjobb.

A Setét Jenő roma polgárjogi aktivista (képünkön) vezette egyesület emlékeztet arra, hogy a romák elleni sorozatgyilkosság 10. évében szervez a Mi Hazánk Mozgalom május 21-re egy állításuk szerint megfélemlítő jellegű eseményt Törökszentmiklósra. "A valóságban egy elvakult, hatalommániás, korábban a Magyar Televízió budapesti székházat megostromló, és a fővárost feldúló szélsőjobbos alakulat társadalomellenes térnyerési törekvéseiről van szó, amelyben mi roma emberek csak céltáblák és egy politikai kampány eszközei vagyunk."

A kirekesztő, szélsőséges törekvések megfékezése az állam kötelessége, írja az egyesület, az erőszak monopóliuma pedig szintén az államé. Ennek ellenére "a kormány és a rendőrség, amely cserben hagyta a polgárait, azaz minket Gyöngyöspata idején is, most is cserben hagy minket, mivel harmadszori kísérletre a rendőrség mégis engedélyt adott a szélsőjobb cigányellenes akciójára. A hatóság a döntésével arra kényszerít minket, hogy mi magunk próbáljuk megvédeni magunkat a békés tiltakozás eszközeivel."

A kiélezett helyzetre jellemző, hogy csütörtök éjjel egy ismeretlen autó jelent meg a romák lakta utcákon, reggelre ez már támadásként jutott a közösségi médiába. A kérdésben a hvg.hu érdeklődött a rendőrségnél és az önkormányzatnál is. A rendőrség azt válaszolta, kivizsgálta a bejelentéseket, nem történt jogsértés, nem volt támadás, nem kellett intézkedni. Azt is elmondták, hogy a megyei kapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a megye területén a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében, valamint Törökszentmiklós területén is folyamatos a rendőri jelenlét. Markót Imre polgármester is azt válaszolta, nem történt támadás, a rendőrség nem tud ilyenről.

Törökszentmiklósra a Mi Hazánk Egyesület hirdetett vonulást egy helyi erőszakos bűneset miatt. A rendőrség a vonulást betiltotta mint félelemkeltő cselekményt, a demonstrációt ("statikus rendezvény") viszont engedélyezte, ezt a hvg.hu-nak is megerősítette a rendőrség. A párt az ellen is tiltakozik, hogy nem vonulhatnak, és buszokat is indítanak a helyszínre.