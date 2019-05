Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79991dbd-445a-4380-8edc-4fc84d1adc72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első hibánál csak az étterem vezetőinek reakciója volt jobb, amikor kiderült, hogy nem egészen azt a bort kapták a vendégek, amit kellett volna.","shortLead":"Az első hibánál csak az étterem vezetőinek reakciója volt jobb, amikor kiderült, hogy nem egészen azt a bort kapták...","id":"20190516_bor_luxus_etterem_pincer_vendeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79991dbd-445a-4380-8edc-4fc84d1adc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6f78e-784c-4e7a-bf1f-fcf23f9c9242","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_bor_luxus_etterem_pincer_vendeg","timestamp":"2019. május. 16. 20:07","title":"Ön mit szólna, ha véletlenül másfél millió forintot érő bort kapna a pincértől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök már szerdán megteremtette a hangulatot a jeles naphoz.



","shortLead":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök...","id":"20190517_Kulon_koszontjuk_a_mai_napon_Kover_hazelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebcc28a-33f6-4204-a00e-f063820d9252","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Kulon_koszontjuk_a_mai_napon_Kover_hazelnokot","timestamp":"2019. május. 17. 11:37","title":"Külön köszöntjük a mai napon Kövér házelnököt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sztár végre a szerződését is aláírta. ","shortLead":"A sztár végre a szerződését is aláírta. ","id":"20190517_Madonna_Eurovizios_Dalfesztival_fellepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd34c4e-d331-4d31-ad96-1aadfcb4ffb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Madonna_Eurovizios_Dalfesztival_fellepes","timestamp":"2019. május. 17. 15:50","title":"Harminctonnányi felszereléssel ment Madonna az Eurovíziós Dalfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","shortLead":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","id":"20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b111d3ec-2075-499b-9c04-26169b3fecbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","timestamp":"2019. május. 16. 10:31","title":"Meghalt egy ember a Nyugati pályaudvar aluljárójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","shortLead":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","id":"20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09093954-b68d-448a-b835-806f75d75180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","timestamp":"2019. május. 17. 13:11","title":"10 mém, amiről örökre emlékezetes marad Grumpy Cat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb86532-8cf8-4919-905a-befb62c51e6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú idő után törte meg a csendet a Google a készülő új operációs rendszer, a Fuchsia kapcsán. De hiába, egyelőre nem lett világosabb, mit is szeretnének kezdeni vele.","shortLead":"Hosszú idő után törte meg a csendet a Google a készülő új operációs rendszer, a Fuchsia kapcsán. De hiába, egyelőre nem...","id":"20190517_google_fuchsia_operacios_rendszer_hiroschi_lockheimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb86532-8cf8-4919-905a-befb62c51e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36966839-0d93-4f8a-bcfe-3fef545fd63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_google_fuchsia_operacios_rendszer_hiroschi_lockheimer","timestamp":"2019. május. 17. 09:03","title":"Megszólalt a Google az Androidot állítólag leváltó operációs rendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Menczer Tamás alaptalan vádaskodásnak nevezte a holland miniszterelnök szavait, aki szerint Magyarországon nem tartják be a jogállamiságot.","shortLead":"Menczer Tamás alaptalan vádaskodásnak nevezte a holland miniszterelnök szavait, aki szerint Magyarországon nem tartják...","id":"20190516_Bekerette_a_holland_nagykovetet_a_kulugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ee906-a571-4740-a19b-7225d1348134","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Bekerette_a_holland_nagykovetet_a_kulugy","timestamp":"2019. május. 16. 15:15","title":"Bekérette a holland nagykövetet a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604ca05-72c4-4043-8019-95433e9aafe3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Kamerunban született fiú ontja a gólokat az ifibajnokságban, Németországban: 76 találat 50 mérkőzésen. Ráadásul úgy, hogy játékostársainak többsége három évvel idősebb nála, Yousouffa Moukoko még alig múlt 14 éves. Az amerikai sportóriás, a Nike máris megtalálta egy 10 millió eurós szponzori szerződéssel.","shortLead":"A Kamerunban született fiú ontja a gólokat az ifibajnokságban, Németországban: 76 találat 50 mérkőzésen. Ráadásul úgy...","id":"20190516_10_millio_euros_szerzodest_kotott_a_Nike_a_nemet_foci_14_eves_kameruni_szuletesu_wunderkindjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a604ca05-72c4-4043-8019-95433e9aafe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b834154-fc96-4a7b-b902-5b16ec737135","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_10_millio_euros_szerzodest_kotott_a_Nike_a_nemet_foci_14_eves_kameruni_szuletesu_wunderkindjevel","timestamp":"2019. május. 16. 15:59","title":"Álomszerződést kötött a Nike a német foci 14 éves, kameruni születésű wunderkindjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]