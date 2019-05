Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban több hír is megjelent az autóipar problémáiról, ami azért fontos, mert a magyar gazdaság közismerten nagy mértékben függ a járműgyártók teljesítményétől. Utánajártunk, mitől és mennyire kell félni.","shortLead":"Az utóbbi időszakban több hír is megjelent az autóipar problémáiról, ami azért fontos, mert a magyar gazdaság...","id":"20190516_autoipar_gdp_magyarorszag_gazdasag_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5bf15a-c2b9-4729-8852-ec968b8194f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_autoipar_gdp_magyarorszag_gazdasag_valsag","timestamp":"2019. május. 16. 17:18","title":"\"Történelmileg így alakult\" – megroppanthatja a magyar gazdaságot a német autóipar gyengélkedése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcd5cbb-4237-4ba5-ac45-671dbaba148e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azután, hogy bemutatkozott a OnePlus új csúcsmobilja, máris elkészült az első videó, amelyből kiderül, hogyan bírja a \"kínzást\" a készülék.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy bemutatkozott a OnePlus új csúcsmobilja, máris elkészült az első videó, amelyből kiderül...","id":"20190516_oneplus_7_pro_okostelefon_android_torturateszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abcd5cbb-4237-4ba5-ac45-671dbaba148e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e0e4fb-57eb-4497-9504-fd3c42a27bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_oneplus_7_pro_okostelefon_android_torturateszt","timestamp":"2019. május. 16. 20:03","title":"Megkarcolták, megégették: így bírja a strapát a OnePlus 7 Pro – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","id":"20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec66cd-509c-4294-b071-2b4020a0b111","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 17. 10:37","title":"625 lóerős különlegességgel ünnepli a BMW az M5 születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szabályozást a muszlim lányok integrációjának a megkönnyítésével indokolják.","shortLead":"A szabályozást a muszlim lányok integrációjának a megkönnyítésével indokolják.","id":"20190516_Ausztria_tiltas_fejkendo_altalanos_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3fe1d3-6c9b-4bac-a11e-1b034390dd97","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Ausztria_tiltas_fejkendo_altalanos_iskola","timestamp":"2019. május. 16. 14:28","title":"Betiltják Ausztriában a fejkendő viselését az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","shortLead":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","id":"20190518_birsag_autos_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53d8cb-9e18-4afd-8b1d-9a3d7c3bbee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_birsag_autos_hulladek","timestamp":"2019. május. 18. 10:28","title":"Megbírságoltak egy brit autóst, akinek egy hulladékhegy volt az autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5efc92-87fc-429c-9a37-d68a8501c024","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az innovációs miniszter rálicitált Gulyás Gergely egy hónappal korábbi 3000 magyar gyártású elektromos buszos ígéretére. De az előtt is több ezer új magyar buszt ígértek már.","shortLead":"Az innovációs miniszter rálicitált Gulyás Gergely egy hónappal korábbi 3000 magyar gyártású elektromos buszos...","id":"20190517_Ujabb_igeretek_dordultek_el_Palkovics_szajabol_szerinte_6000_uj_buszt_fogunk_gyartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f5efc92-87fc-429c-9a37-d68a8501c024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2142c1-44c5-4792-a5f1-f55fd92bb702","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Ujabb_igeretek_dordultek_el_Palkovics_szajabol_szerinte_6000_uj_buszt_fogunk_gyartani","timestamp":"2019. május. 17. 17:20","title":"Újabb merész ígéretek Palkovics szájából: 6000 új buszt fogunk gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Miért él oly sok külföldi dollármilliárdos a brit fővárosban, ahol méregdrágák az ingatlanok, az éttermek, a színház és koncertjegyek? Annyira vonzó a City közelsége, amely New York után még mindig a világ második legnagyobb pénzügyi központja? Esetleg az angol futball vonzza a dúsgazdag külföldieket? A válasz: is.","shortLead":"Miért él oly sok külföldi dollármilliárdos a brit fővárosban, ahol méregdrágák az ingatlanok, az éttermek, a színház és...","id":"20190516_Itt_a_magyarazat_hogy_a_Brexitlaz_ellenere_miert_vonzza_London_a_csucsgazdagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd218c8-637a-4bcb-a570-82c98832f847","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Itt_a_magyarazat_hogy_a_Brexitlaz_ellenere_miert_vonzza_London_a_csucsgazdagokat","timestamp":"2019. május. 16. 14:42","title":"Itt a magyarázat, hogy a Brexit-láz ellenére miért vonzza London a csúcsgazdagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354a536-539b-4916-832a-0c1dfb3bb056","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190518_Lemondott_HeinzChristian_Strache","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6354a536-539b-4916-832a-0c1dfb3bb056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894aab6f-c31b-4324-80b6-7708e7751eb5","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Lemondott_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 18. 12:29","title":"Lemondott Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]