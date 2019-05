Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 2820 név került fel a legnagyobb adósokat soroló listára, amelyet most frissített a NAV.","shortLead":"Összesen 2820 név került fel a legnagyobb adósokat soroló listára, amelyet most frissített a NAV.","id":"20190516_nav_adoslista_tartozas_kozso_magus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40461ea0-a1f0-4583-9358-f901aec91e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_nav_adoslista_tartozas_kozso_magus","timestamp":"2019. május. 16. 20:33","title":"Ősi mágus, volt NB I.-es bíró és Kozsó is felkerült a NAV szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz nagykövetség munkatársai a leggyakoribb vendégek a magyar Külügyminisztériumban – írja a Népszava több forrásra hivatkozva.","shortLead":"Az orosz nagykövetség munkatársai a leggyakoribb vendégek a magyar Külügyminisztériumban – írja a Népszava több...","id":"20190517_Nepszava_hemzsegnek_az_oroszok_a_kulugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c334a1-d13f-4a79-85ec-8dc8a706ffa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Nepszava_hemzsegnek_az_oroszok_a_kulugyben","timestamp":"2019. május. 17. 07:38","title":"Népszava: Hemzsegnek az oroszok a külügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","id":"20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec66cd-509c-4294-b071-2b4020a0b111","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 17. 10:37","title":"625 lóerős különlegességgel ünnepli a BMW az M5 születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Menczer Tamás alaptalan vádaskodásnak nevezte a holland miniszterelnök szavait, aki szerint Magyarországon nem tartják be a jogállamiságot.","shortLead":"Menczer Tamás alaptalan vádaskodásnak nevezte a holland miniszterelnök szavait, aki szerint Magyarországon nem tartják...","id":"20190516_Bekerette_a_holland_nagykovetet_a_kulugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ee906-a571-4740-a19b-7225d1348134","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Bekerette_a_holland_nagykovetet_a_kulugy","timestamp":"2019. május. 16. 15:15","title":"Bekérette a holland nagykövetet a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684151d0-e0ef-4223-a0b2-f4613c88523d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Százévesen még befejezte a memoárját. Az amerikai író 103 éves volt.



","shortLead":"Százévesen még befejezte a memoárját. Az amerikai író 103 éves volt.



","id":"20190518_Meghalt_Herman_Wouk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684151d0-e0ef-4223-a0b2-f4613c88523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909568f-5ce9-475f-b04e-8d0c45652106","keywords":null,"link":"/kultura/20190518_Meghalt_Herman_Wouk","timestamp":"2019. május. 18. 10:52","title":"Meghalt Herman Wouk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20 Próval készítettek.","shortLead":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20...","id":"20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a3fc0-ade0-4c3c-9fc5-bfc2db07bc0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","timestamp":"2019. május. 17. 11:03","title":"Megmutatták, milyen fotókat készít az érkező Honor 20 Pro – és az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon mintegy kétszázötvenezer súlyosan kövér ember él, rajtuk a diéta vagy a mozgás már nem segíthet, kizárólag a sebészeti kezelés.","shortLead":"Magyarországon mintegy kétszázötvenezer súlyosan kövér ember él, rajtuk a diéta vagy a mozgás már nem segíthet...","id":"20190518_A_negyedmillio_sulyosan_kover_ember_orszaga_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738abb89-d4f3-474d-827a-895115becb19","keywords":null,"link":"/elet/20190518_A_negyedmillio_sulyosan_kover_ember_orszaga_vagyunk","timestamp":"2019. május. 18. 09:37","title":"A negyedmillió súlyosan kövér ember országa vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef081ff-fbb1-4877-91f0-5d4b70d6def5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag találtak egy olyan megoldást, amellyel elkerülhető, hogy méregdrágán építsenek egy aluljárót a közúti forgalomnak, így a közfejlesztési tanács már elfogadhatónak találja a Nyugati téri felüljáró elbontását.","shortLead":"Állítólag találtak egy olyan megoldást, amellyel elkerülhető, hogy méregdrágán építsenek egy aluljárót a közúti...","id":"20190516_Nyugati_teri_feluljaro_bontas_tarlos_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef081ff-fbb1-4877-91f0-5d4b70d6def5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c993a8-adf8-4d85-b684-47581a43993f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_Nyugati_teri_feluljaro_bontas_tarlos_budapest","timestamp":"2019. május. 16. 19:32","title":"Egy lépéssel közelebb kerültünk a Nyugati téri felüljáró elbontásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]