[{"available":true,"c_guid":"734c78fb-2fb3-48e8-a977-2b977a3b6ecc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi polgármester, Karácsony Gergely nem érti, korábban még fel akarták azokat mondani.","shortLead":"A kerületi polgármester, Karácsony Gergely nem érti, korábban még fel akarták azokat mondani.","id":"20190519_Betonba_ontotte_a_zugloi_parkolasi_szerzodeseket_a_Fidelitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734c78fb-2fb3-48e8-a977-2b977a3b6ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906cee-656a-44a5-9904-8c5195123b30","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Betonba_ontotte_a_zugloi_parkolasi_szerzodeseket_a_Fidelitas","timestamp":"2019. május. 19. 13:13","title":"Betonba öntötte a zuglói parkolási szerződéseket a Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabadságpárti belügyminiszter hivatalban maradjon, ha nem, akkor inkább kilépnek. ","shortLead":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabadságpárti belügyminiszter hivatalban maradjon, ha nem, akkor inkább kilépnek. ","id":"20190520_Stracheugy_A_Szabadsagpart_belengette_hogy_kilep_a_kormanykoaliciobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c8281-7778-4c80-b019-84109803392a","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Stracheugy_A_Szabadsagpart_belengette_hogy_kilep_a_kormanykoaliciobol","timestamp":"2019. május. 20. 12:33","title":"Strache-ügy: A Szabadságpárt belengette, hogy kilép a kormánykoalícióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba97c0-ce37-4c4c-bc9c-4cfa318e2d55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földköpeny eddig ismeretlen régióját fedezték fel a Bermuda-szigetek vulkánkőzeteinek vizsgálata során. A régió a külső földkéreg alatt kezdődik, és a bolygó belsejébe akár 2900 méterre is lenyúlhat.","shortLead":"A földköpeny eddig ismeretlen régióját fedezték fel a Bermuda-szigetek vulkánkőzeteinek vizsgálata során. A régió...","id":"20190520_foldkopeny_ismeretlen_regioja_bermuda_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aba97c0-ce37-4c4c-bc9c-4cfa318e2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493974f3-82e4-447d-9a30-929cc4344154","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_foldkopeny_ismeretlen_regioja_bermuda_szigetek","timestamp":"2019. május. 20. 07:03","title":"Eddig ismeretlen dologra bukkantak tudósok a Bermuda-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett az első osztályból","shortLead":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett...","id":"20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22b5c5-74df-4344-b1d8-c6e215005248","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","timestamp":"2019. május. 19. 19:22","title":"Kiesett az MTK az első osztályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips (magyarul: Utazások), amely egy több mint sokoldalú weboldal. ","shortLead":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips...","id":"20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56699a42-7af4-4a2c-89a9-6935f70a8580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","timestamp":"2019. május. 20. 14:33","title":"Változás: mostantól ezt a weboldalt lesz jó megnyitnia, ha utazna valahova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál - írta a Variety.com iparági becslésekre hivatkozva.","shortLead":"A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál...","id":"20190520_John_Wick_legyozte_a_Bosszuallokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2a919b-d22f-4f12-98a5-ae555000419e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_John_Wick_legyozte_a_Bosszuallokat","timestamp":"2019. május. 20. 10:06","title":"John Wick legyőzte a Bosszúállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","shortLead":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","id":"20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6ecc85-a785-44e5-ac5b-f938e4d182fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","timestamp":"2019. május. 19. 08:48","title":"Visszaszólt a Fidesznek Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","shortLead":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","id":"20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef3871e-49d5-4bf0-80b6-ad14adeb7c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","timestamp":"2019. május. 19. 14:18","title":"A KDNP is beindult a kampány végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]