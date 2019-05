Nem állt le, de folyamatosan akadozik a szemétszállítás 116 Pest és Nógrád megyei településen – írja a Napi.hu.

A lap cikkéből az derül ki, hogy a leggyakrabban technikai problémák miatt marad a házaknál a hulladék, így például május 9-én Szobon a zöldhulladék begyűjtése maradt el, május 15-én Gödöllő több körzetében nem vitték el a szelektív szemetet, és több másik településen is akadtak pár napos csúszások.

Az akadozó szolgáltatás ellenére azonban sem Fördős Attila váci fideszes polgármester, a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. új elnöke, sem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. nem lát semmilyen problémát.

Az NHKV a lappal azt közölte, hogy az országban jelenleg minden településen megoldott a hulladékszállítás mind a vegyes, mind a szelektív, mind a zöldhulladék tekintetében. A cég azt is hozzátette, hogy az informatikai átállás is a végéhez ért, és a 2019 első negyedéves számlákat már rendben megkapják az ügyfelek.

A cég anyagi helyzete viszont továbbra is bizonytalan, a településvezetők tőkebevonásról és annak módjáról is döntöttek, illetve az esetleges tagi kölcsön lehetőségeiről is. A hulladékszállító járműveket piaci áron béreli a társaság, ezt is egyhangú egyetértéssel hagyták jóvá a tagok – olvasható a váci városháza honlapján.

A Zöld Híd tavaly október 25-én jelentette be, hogy nem viszi el a szemetet 116 településről, mert nem kapta meg az eddig elvégzett munkája fedezetét a NHKV-tól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) október 31-én jelentette be, hogy visszavonásig a hulladék elszállítása szükségellátás keretében történik, tehát már fél éve a katasztrófavédelem finanszírozza a szolgáltatást, az állami kukaholding pedig máig nem adta vissza a cég megfelelőségi engedélyét.

Az OKF most azt közölte, hogy az érintett településeken folyamatos és zökkenőmentes a kommunális hulladék elszállítása, a szükségellátás keretében végrehajtott hulladékszállítási közszolgáltatás tervezetten, folyamatosan biztosított, lakossági panasz a szolgáltatással kapcsolatban nem érkezett.