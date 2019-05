Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9448ef6b-beb0-4117-be44-75328317bb14","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nincs abban semmi rossz, ha másoktól próbálunk ellesni trükköket, de az igazi kihívás abban áll, hogy tudjuk: melyik megoldást érdemes átvenni - véli Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó. Ebben segíthet a zellerteszt.","shortLead":"Nincs abban semmi rossz, ha másoktól próbálunk ellesni trükköket, de az igazi kihívás abban áll, hogy tudjuk: melyik...","id":"20190521_simon_sinek_zellerteszt_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9448ef6b-beb0-4117-be44-75328317bb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cb4da1-76de-4e6e-9930-63921655a479","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190521_simon_sinek_zellerteszt_dontes","timestamp":"2019. május. 21. 14:15","title":"Nem tud dönteni? Próbálja ki a zellertesztet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c580569e-398d-4cb2-a355-d24631c59b9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást.","shortLead":"Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást.","id":"20190520_Oriasi_ajandekot_kaptak_az_atlantai_egyetem_vegzosei_egy_milliardos_kifizeti_a_diakhiteluket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c580569e-398d-4cb2-a355-d24631c59b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef772005-ca3a-43d6-be71-943bf1f30904","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Oriasi_ajandekot_kaptak_az_atlantai_egyetem_vegzosei_egy_milliardos_kifizeti_a_diakhiteluket","timestamp":"2019. május. 20. 11:16","title":"Óriási ajándékot kaptak egy amerikai egyetem végzősei: egy milliárdos kifizeti a diákhitelüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3345a78-2b2e-4b34-9b5e-73b361a3cdac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem fiatal kutatói olyan robotkutyát fejlesztettek, amely az ugatást leszámítva szinte mindenre képes, amire egy rendes négylábú.","shortLead":"A Stanford Egyetem fiatal kutatói olyan robotkutyát fejlesztettek, amely az ugatást leszámítva szinte mindenre képes...","id":"20190520_doggo_robotkutya_stanford_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3345a78-2b2e-4b34-9b5e-73b361a3cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f638592a-b4bc-4c50-bb86-97d9d2e1424a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_doggo_robotkutya_stanford_egyetem","timestamp":"2019. május. 20. 19:03","title":"Ugrik, szaltózik, épp csak nem ugat: mókás robotkutyát fejlesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig július 21-re tűzte ki.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig...","id":"20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc76638-e375-472c-9aa0-d49e6de3241d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","timestamp":"2019. május. 21. 18:02","title":"Megvan az ukrán előrehozott választások időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623eba55-9880-482e-9400-ec4b055c0894","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy városi járat hajtott árokba.","shortLead":"Egy városi járat hajtott árokba.","id":"20190520_zsolna_szlovakia_busz_buszbaleset_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623eba55-9880-482e-9400-ec4b055c0894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754ec9f8-8f6b-43d7-a553-a7c53227a4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_zsolna_szlovakia_busz_buszbaleset_serultek","timestamp":"2019. május. 20. 18:49","title":"Húsznál is több sérült egy zsolnai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a KSH szerint. ","shortLead":"Legalábbis a KSH szerint. ","id":"20190521_Tobben_jott_vissza_Magyarorszagra_tavaly_mint_ahanyan_elmentek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c164f27f-da7c-4c03-8f2a-1492cbd0fa12","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Tobben_jott_vissza_Magyarorszagra_tavaly_mint_ahanyan_elmentek","timestamp":"2019. május. 21. 07:31","title":"Többen jöttek vissza Magyarországra tavaly, mint ahányan elmentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb943-6a9a-49a6-9634-93e39aa8b483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződések listája most került fel a kormány oldalára.","shortLead":"A szerződések listája most került fel a kormány oldalára.","id":"20190520_Halmuzeumtol_az_ugandai_agraroktatasig_erre_vert_el_4_honap_alatt_2_milliardot_az_Agrarminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb943-6a9a-49a6-9634-93e39aa8b483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ad2f3c-bd7a-4324-8036-c430c446aa74","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Halmuzeumtol_az_ugandai_agraroktatasig_erre_vert_el_4_honap_alatt_2_milliardot_az_Agrarminiszterium","timestamp":"2019. május. 20. 12:15","title":"Halmúzeumtól az ugandai agrároktatásig: erre adott 4 hónap alatt 2 milliárdot az Agrárminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","shortLead":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","id":"20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61f98c5-5471-4bf9-97d2-2e7ae783b55f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","timestamp":"2019. május. 21. 20:35","title":"Lewis Hamilton szívszorító szavakkal búcsúzott Niki Laudától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]