Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bekapcsolták a Revolut forintos feltöltés funkcióját.","shortLead":"Bekapcsolták a Revolut forintos feltöltés funkcióját.","id":"20190522_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_a_magyar_bankkartyak_kivaltasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689d7d45-4034-40c5-858d-ecb16646b008","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_a_magyar_bankkartyak_kivaltasahoz","timestamp":"2019. május. 22. 17:04","title":"Egy lépéssel közelebb kerültünk a magyar bankkártyák kiváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit később érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében.","shortLead":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit...","id":"20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777d118-35d2-4192-b2ef-d65eabd64912","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","timestamp":"2019. május. 22. 21:33","title":"Tízmilliókért szerződött egy korrupciós ügyben érintett belga politikus cégével a Fidesz alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendeleti úton tiltják be az épület használatát, ha nem tüntetik el. ","shortLead":"Rendeleti úton tiltják be az épület használatát, ha nem tüntetik el. ","id":"20190521_Betiltja_a_kormany_a_ferihegyi_badogterminalt_ha_a_repter_nem_kezd_vele_valamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8622f5-1131-484c-96ec-f1a11920ade3","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Betiltja_a_kormany_a_ferihegyi_badogterminalt_ha_a_repter_nem_kezd_vele_valamit","timestamp":"2019. május. 21. 20:53","title":"Betiltja a kormány a ferihegyi bádogterminált, ha a reptér nem kezd vele valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti állapotában pompázzon\" – közölte képviselőjük a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti...","id":"20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c7c04-ea37-42b0-8f0a-7da4d446a42b","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","timestamp":"2019. május. 22. 16:48","title":"Megszólalt a kiégett békéscsabai malom ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tádzsik hatóságok blokkolták a hozzáférést az összes nagy keresőoldalhoz, amire még nem volt példa – jelentette kedden a TASZSZ orosz hírügynökség, amelynek több telekommunikációs vállalat is megerősítette az erről szóló értesüléseket.","shortLead":"A tádzsik hatóságok blokkolták a hozzáférést az összes nagy keresőoldalhoz, amire még nem volt példa – jelentette...","id":"20190521_tadzsikisztan_google_youtube_facebook_letiltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c44181-2e46-47c0-81d4-27e65f2a65f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_tadzsikisztan_google_youtube_facebook_letiltasa","timestamp":"2019. május. 21. 15:03","title":"Kitört a fegyenclázadás, a Facebookot, a Google-t és a YouTube-ot is blokkolta Tádzsikisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében megszólaló szakértő arról beszélt, hogy a TASZ az EP-választásokat akarta befolyásolni a mozsgói szociális otthon ügyben tett lépéseivel. Az M1 nem kereste meg a jogvédőket, esélyt sem adott nekik arra, hogy képviseljék az álláspontjukat.","shortLead":"A köztévében megszólaló szakértő arról beszélt, hogy a TASZ az EP-választásokat akarta befolyásolni a mozsgói szociális...","id":"20190521_A_mozsgoi_otthonban_tortent_bantalmazas_apropojan_szalltak_bele_a_TASZba_a_kozteven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15bafb-9782-4cde-a796-70acb99bda41","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_A_mozsgoi_otthonban_tortent_bantalmazas_apropojan_szalltak_bele_a_TASZba_a_kozteven","timestamp":"2019. május. 21. 15:42","title":"Elismerte a köztévé, hogy egyoldalúan tájékoztatott a TASZ egyik ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon közölték a hírt. ","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt. ","id":"20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6df01-d7bd-4447-a956-33f64c7db484","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","timestamp":"2019. május. 22. 15:50","title":"Az Örkényhez csatlakozva a Katona József Színház sem ad be pályázatot az NKA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Az orbánizmus Európában nem reménysugár, hanem szégyenbélyeg. A lázadás éve nem jön el idén se.","shortLead":"Az orbánizmus Európában nem reménysugár, hanem szégyenbélyeg. A lázadás éve nem jön el idén se.","id":"20190522_Elmaradhat_a_Nyugat_alkonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d637f96-924c-49f4-8570-99a052a79731","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Elmaradhat_a_Nyugat_alkonya","timestamp":"2019. május. 22. 11:22","title":"Techet Péter: Elmaradhat a Nyugat alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]