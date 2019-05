Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"12 ezer euróért csináltattam új fogsort Magyarországon, míg Franciaországban ez legalább 27 ezer euróba került volna. Ráadásul ki sem tudtam volna várni a végét, mert nálunk olyan sokáig tart a fogbeültetés\" – mondta el a magyar fogászati turizmusról riportot készítő francia lapnak Maria Figliuzzi asszony. ","shortLead":"\"12 ezer euróért csináltattam új fogsort Magyarországon, míg Franciaországban ez legalább 27 ezer euróba került volna...","id":"20190522_Magyarorszag_megmentette_az_eletemet_A_Le_Monde_a_magyar_fogaszati_turizmusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df79e294-9d1a-4308-b9eb-658f77c22767","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Magyarorszag_megmentette_az_eletemet_A_Le_Monde_a_magyar_fogaszati_turizmusrol","timestamp":"2019. május. 22. 11:45","title":"„Magyarország megmentette az életemet” – a Le Monde a magyar fogászati turizmusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532d5f20-39c8-44d4-a80e-0a70ec84ccb4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A NAV levélben figyelmeztetett.","shortLead":"A NAV levélben figyelmeztetett.","id":"20190523_Egy_hetuk_maradt_a_vallalkozasoknak_bevallasuk_elkeszitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=532d5f20-39c8-44d4-a80e-0a70ec84ccb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b16ff5-51ab-4831-a016-4ee20e2dbeec","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Egy_hetuk_maradt_a_vallalkozasoknak_bevallasuk_elkeszitesere","timestamp":"2019. május. 23. 13:53","title":"Egy hetük maradt a vállalkozásoknak bevallásuk elkészítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek a reklámok.","shortLead":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek...","id":"20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2257e6-e58a-4241-b795-3e702594586d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 23. 16:33","title":"Vége a jó világnak: hirdetésekkel tölti fel a WhatsAppot a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is fontolgatják. Az \"atomváros\" csúcsidőben több ezer embert tud majd fogadni.","shortLead":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is...","id":"20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a4890-24ac-487e-8830-07044c9193f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","timestamp":"2019. május. 22. 17:07","title":"Kalocsai laktanyában építhetik az \"atomvárost\" Paks II. orosz építőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","shortLead":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","id":"20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160467e-36b0-40ae-a5e1-8f73ec036edc","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","timestamp":"2019. május. 23. 18:03","title":"A világ még nem ért véget – itt az új Terminátor-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film cselekményét, pedig a Volt egyszer egy… Hollywood nem csak a történet fordulatai miatt lett különleges élmény. Cannes mindenesetre teljesen felbolydult Brad Pitt és Leonardo DiCaprio érkezésétől, Tarantino pedig felhúzta magát, amikor arról kérdezték, miért kidolgozatlan a női főhőse. Ezen a téren viszont az egész fesztiválnak van mit behozni, a szelekció alapján úgy tűnik, 2019 nem a nők éve Cannes-ban. ","shortLead":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film...","id":"20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51acb629-ae1c-4f3b-89ea-879c977dc7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","timestamp":"2019. május. 23. 20:00","title":"A spoilerezés a legújabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár iskolába – ezt a laikusként is logikusnak tűnő dolgot támasztották most alá konkrét számokkal tudósok.","shortLead":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár...","id":"20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca17920-aae4-4166-9c85-0e0b3e860346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. május. 23. 16:03","title":"Fogadja meg a tudósok tanácsát, holnaptól küldje a gyerekét iskolába gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ed2b7-b0f4-45fd-8fbb-59514e3fe3bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy a kis sportkocsi tulajdonosa pontosan milyen megfontolásból lépte meg tettét.","shortLead":"Nem tudni, hogy a kis sportkocsi tulajdonosa pontosan milyen megfontolásból lépte meg tettét.","id":"20190522_a_porsche_amire_bmw_logot_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ed2b7-b0f4-45fd-8fbb-59514e3fe3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b6954a-f6d1-4f42-97a7-ab3f55c75f89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_a_porsche_amire_bmw_logot_tettek","timestamp":"2019. május. 22. 11:21","title":"A Porsche, amire BMW-logót tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]