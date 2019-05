Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b503a0d-3d5b-4cad-aab8-6e30049663f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre gyakoribbak a telefonlopások a mexikói buszokon. Az utasok ezért igazinak látszó, de kamu készülékeket vásárolnak össze, hogy rablótámadás esetén azokat adják át a bűnözőknek. ","shortLead":"Egyre gyakoribbak a telefonlopások a mexikói buszokon. Az utasok ezért igazinak látszó, de kamu készülékeket vásárolnak...","id":"20190522_mexiko_busz_tomegkozlekedes_rablas_kamu_telefon_utanzat_dummy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b503a0d-3d5b-4cad-aab8-6e30049663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d0adc-692b-4b51-b6e6-7dfc7f98ab96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mexiko_busz_tomegkozlekedes_rablas_kamu_telefon_utanzat_dummy","timestamp":"2019. május. 22. 12:33","title":"Igazinak tűnő, valójában kamu telefonokat vásárolnak a mexikóiak, hogy azokat rabolják el tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azóta lemondott osztrák kormány belügyminisztere az ibizai videó nyilvánosságra kerülése után még hozott egy a közmunkát végző menedékkérők fizetését csökkentő rendeletet, ezt, az összes többi a videó megjelenése óta hozott rendelettel együtt érvénytelenítette az ideiglenes kormány.","shortLead":"Az azóta lemondott osztrák kormány belügyminisztere az ibizai videó nyilvánosságra kerülése után még hozott...","id":"20190524_Az_ideiglenes_osztrak_kormany_visszavonta_Stracheek_egyik_utolso_a_menedekkerokre_vonatkozo_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04f22a7-6f77-497c-bb79-fe3bc7a763f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Az_ideiglenes_osztrak_kormany_visszavonta_Stracheek_egyik_utolso_a_menedekkerokre_vonatkozo_rendeletet","timestamp":"2019. május. 24. 05:57","title":"Az ideiglenes osztrák kormány visszavonta Stracheék egyik utolsó, a menedékkérőkre vonatkozó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9221d880-5372-48aa-a430-721562eb62c4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A gazdasági világválság óta 2018 volt a második év, amikor csökkent a dollármilliárdosok száma és összvagyona. A legtöbb szupergazdag az USA-ban él, a városok közül New Yorkban, bár a népsűrűséget nézve, San Franciscóban a legnagyobb az arányuk. Már ha nem számoljuk Felcsútot, ahol Mészáros Lőrincen kívül alig kétezren élnek. ","shortLead":"A gazdasági világválság óta 2018 volt a második év, amikor csökkent a dollármilliárdosok száma és összvagyona...","id":"201905223_Felcsut_vilagvero_az_egy_fore_eso_dollarmilliardosok_szamaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9221d880-5372-48aa-a430-721562eb62c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4097f1-5878-43a3-a41a-3337c519366a","keywords":null,"link":"/kkv/201905223_Felcsut_vilagvero_az_egy_fore_eso_dollarmilliardosok_szamaban","timestamp":"2019. május. 23. 17:30","title":"Csányi és Mészáros két átlagos dollármilliárdos: középkorú férfi, aki szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszámolt az Interpol egy nemzetközi pedofilhálózatot, amelynek tagjai az úgynevezett sötét weben tartották egymással a kapcsolatot.","shortLead":"Felszámolt az Interpol egy nemzetközi pedofilhálózatot, amelynek tagjai az úgynevezett sötét weben tartották egymással...","id":"20190523_nemzetkozi_pedofilhalozat_dark_web_nyomozas_gyerekek_kimentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7888c45-8c87-429f-8e88-401356e50da1","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_nemzetkozi_pedofilhalozat_dark_web_nyomozas_gyerekek_kimentese","timestamp":"2019. május. 23. 10:07","title":"Ötven gyereket mentettek ki pedofilok karmai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most viszont kiderült, inkább új funkciókkal ruházza fel.","shortLead":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most...","id":"20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c88c07-4acf-4e1a-9fcc-a4842e1f1883","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 11:03","title":"Ha kedveli a Paintet, örülhet: nemhogy kivégzik, még jobbá is teszi a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Amikor mindenki Trónok harcát néz és csak egyszerre tizenöt szuperhősért hajlandó elvánszorogni egy moziba, a világ legjelentősebb filmfesztiválja küszködik, hogy releváns maradjon. Ódivatú intézmény vagy a filmművészet utolsó védőbástyája? A cannes-i filmfesztivált sokan temetik, de a helyszínen kifejezetten reménykeltő a helyzet.","shortLead":"Amikor mindenki Trónok harcát néz és csak egyszerre tizenöt szuperhősért hajlandó elvánszorogni egy moziba, a világ...","id":"20190522_Szukseg_vane_meg_a_cannesi_filmfesztivalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc5c05-2f59-4d42-b908-c0b7873696f9","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Szukseg_vane_meg_a_cannesi_filmfesztivalra","timestamp":"2019. május. 22. 14:30","title":"Szükség van-e még egyáltalán a cannes-i filmfesztiválra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d5b1f-ddee-4f44-b71d-7c7ac0aad1f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levélke, amelyet egy bizonyos Barbarának címeztek, egy út menti virágágyásból került elő.","shortLead":"A levélke, amelyet egy bizonyos Barbarának címeztek, egy út menti virágágyásból került elő.","id":"20190522_szerelmes_level_skocia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661d5b1f-ddee-4f44-b71d-7c7ac0aad1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526e665-75e3-4887-ae35-b97b273b3d13","keywords":null,"link":"/elet/20190522_szerelmes_level_skocia","timestamp":"2019. május. 22. 15:59","title":"Magyar nyelvű szerelmes levél került elő egy skóciai tó partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös szervezetet hozott létre hat párt a XVI. kerületben. ","shortLead":"Közös szervezetet hozott létre hat párt a XVI. kerületben. ","id":"20190522_Ujabb_budapesti_keruletben_lehet_kozos_ellenzeki_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03810a7-05f6-47c8-ba9d-d1fe1247367f","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Ujabb_budapesti_keruletben_lehet_kozos_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. május. 22. 11:52","title":"Egy budapesti kerületben már megvalósulhat a teljes ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]