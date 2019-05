Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f8ed470-c0fb-40fd-b98d-cfb456ff79d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza az autójához.","shortLead":"17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza...","id":"20190525_Lepket_is_evett_a_17_napig_oserdoben_koborlo_hawaii_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed470-c0fb-40fd-b98d-cfb456ff79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74b67bd-fd40-46ce-9022-c8057215b2d6","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Lepket_is_evett_a_17_napig_oserdoben_koborlo_hawaii_no","timestamp":"2019. május. 25. 20:23","title":"Lepkét is evett a 17 napig őserdőben kóborló hawaii nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0390bd15-7361-43d9-aaa0-4ac06da0f101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német hetilap címlapsztorija \"a jobboldali populisták igazi arcát\" mutatja be. ","shortLead":"A német hetilap címlapsztorija \"a jobboldali populisták igazi arcát\" mutatja be. ","id":"20190524_orban_viktor_matteo_salvini_heinz_christian_strache_jorg_meuthen_der_spiegel_cimlap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0390bd15-7361-43d9-aaa0-4ac06da0f101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f7a807-ca1a-4f74-9b5a-4e9c57347657","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_orban_viktor_matteo_salvini_heinz_christian_strache_jorg_meuthen_der_spiegel_cimlap","timestamp":"2019. május. 24. 20:44","title":"Mocskos brigád tagjaként került Orbán a Der Spiegel címlapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","shortLead":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","id":"20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c915e48-d373-4ccf-8314-e62eba783415","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","timestamp":"2019. május. 25. 10:41","title":"Tarr Béla új produkciója is látható lesz a Bécsi Ünnepi Heteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","shortLead":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","id":"20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef1001-0f95-435c-b28f-cec0c6b4054b","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 18:18","title":"Patkányt fotóztak az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Irányban a XXI. század.","shortLead":"Irányban a XXI. század.","id":"20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724403e-bb75-4b6f-a04f-7a64bbe6c23a","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","timestamp":"2019. május. 26. 17:53","title":"Horrorfilmbe illő szavazóhelyiség várja a ceglédieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció a szavazatok 20,1 százalékát szerezte meg.","shortLead":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció...","id":"20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbe1dd-b826-4390-9a62-e0021c5b0544","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","timestamp":"2019. május. 26. 12:33","title":"Szlovákia: bejutási küszöbön billeg az MKP, gyengén szerepelt a Most-Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló voksolást. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló...","id":"20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568fbbd-f5f5-49f6-934e-6ca79fb10aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Fülke: Az Orbán-rezsimet már nem nevezhetjük demokratikusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66fb3fa-6bf6-4797-831a-a8a63f5bd180","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, és ezzel növelte az előnyét az összetett pontversenyben.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói...","id":"20190526_Monacoi_Nagydij_Hamilton_gyozott_es_novelte_elonyet_az_osszetettben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a66fb3fa-6bf6-4797-831a-a8a63f5bd180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ebb267-08d1-4c0b-80ca-84a3779440e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Monacoi_Nagydij_Hamilton_gyozott_es_novelte_elonyet_az_osszetettben","timestamp":"2019. május. 26. 17:14","title":"Monacói Nagydíj: Hamilton győzött és növelte előnyét az összetettben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]