[{"available":true,"c_guid":"b554acbc-0fc0-4b91-a577-e27d81a0a54c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze. A balesetről a rendőrség adott ki helyszíni képeket. ","shortLead":"Két autó ütközött össze. A balesetről a rendőrség adott ki helyszíni képeket. ","id":"20190527_fegyvernek_halalos_baleset_4_es_ut_hat_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b554acbc-0fc0-4b91-a577-e27d81a0a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342e41ac-6790-4419-a98a-97edf97401f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_fegyvernek_halalos_baleset_4_es_ut_hat_halott","timestamp":"2019. május. 27. 07:25","title":"Hat halott Fegyverneknél: fotók jöttek a 4-es úton történt tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a79eb3-901a-4f4a-861d-3564939ce8d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha április eleje és május közepe között vett Playtive junior fából készült játékelefántot valamelyik magyarországi Lidlben, vigye vissza, blokk nélkül is visszaadják a pénzt.","shortLead":"Ha április eleje és május közepe között vett Playtive junior fából készült játékelefántot valamelyik magyarországi...","id":"20190526_Veszelyes_gyermekjatekot_hivott_vissza_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a79eb3-901a-4f4a-861d-3564939ce8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e0e71a-79d5-4e5e-a4a4-1689aa5453ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Veszelyes_gyermekjatekot_hivott_vissza_a_Lidl","timestamp":"2019. május. 26. 11:44","title":"Veszélyes gyermekjátékot hívott vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit csináljak otthon? Nézzem a televíziót”? – tette fel a költői kérdést a 69 éves Raymond Irving, aki szerint a munka tartja frissen és fiatalosan. Persze azért szeretne kicsit kevesebbet hajtani, de a jelenlegi munkahelyén nincs részmunkaidő.","shortLead":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit...","id":"20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c14e7-0e9e-4ce1-a4b0-5bba8b6920c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","timestamp":"2019. május. 27. 11:50","title":"Nagyot ment a Karib-tengeren hajókázó 69 éves brit targoncás sztorija a BBC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont a szocdemekkel, a zöldekkel és a liberálisokkal is ki kell egyeznie. Ha rajtuk múlik a nagykoalíció, a magyar kormánypárt kezdhet csomagolni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont...","id":"20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764afa03-e7d6-41e8-9454-a5fdc42d0050","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","timestamp":"2019. május. 27. 11:46","title":"A játszmának vége, Weber kezében a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Julianus barát a 13. század elején elindult keletre, és viszontagságos utazása végén magyarul beszélő emberekre akadt. A Magna Hungariának elnevezett területen azután átsöpört a tatárjárás, és a magyarul beszélő közösség is eltűnt – azonban úgy fest, nem teljesen nyomtalanul.","shortLead":"Julianus barát a 13. század elején elindult keletre, és viszontagságos utazása végén magyarul beszélő emberekre akadt...","id":"20190528_Megtalalhattak_Julianus_barat_keleti_magyarjainak_genetikai_nyomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc87861b-c872-4850-9bf4-c48b08b032ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Megtalalhattak_Julianus_barat_keleti_magyarjainak_genetikai_nyomat","timestamp":"2019. május. 28. 09:15","title":"Megtalálhatták Julianus barát keleti magyarjainak genetikai nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná a parlamentet, hogy az elnök ne bízhasson meg mást a kormányalakítással.","shortLead":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná...","id":"20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06552bc5-fd42-4253-9dda-32a05e45d17b","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 27. 21:08","title":"Előre menekül Netanjahu, feloszlatná a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg Líbiában.","shortLead":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg...","id":"20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234dec41-d722-4a7e-aa60-351eb48813f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","timestamp":"2019. május. 26. 11:28","title":"Újra ropognak a fegyverek Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti – állítja egy helyi lap.","shortLead":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti –...","id":"20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fdb4a0-3e3f-43dd-a0c1-a07e8191b86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","timestamp":"2019. május. 27. 09:33","title":"A végén még az Apple is rosszul jön ki a Huawei-ügyből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]