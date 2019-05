Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b29ecca-1cfd-4cd4-b61a-4309b0033bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve egy őket védő autós miatt. A helyzet azonban más, mint aminek elsőre tűnik. ","shortLead":"Illetve egy őket védő autós miatt. A helyzet azonban más, mint aminek elsőre tűnik. ","id":"20190528_Az_M3as_autopalyat_befoglalo_motorosok_miatt_szabadult_el_a_kommenthaboru_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b29ecca-1cfd-4cd4-b61a-4309b0033bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa9320d-0ccd-4b7b-a0f2-d6d7e1d820f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Az_M3as_autopalyat_befoglalo_motorosok_miatt_szabadult_el_a_kommenthaboru_a_Facebookon","timestamp":"2019. május. 28. 17:45","title":"Az M3-as autópályát elfoglaló motorosok miatt szabadult el a kommentháború a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ec7be6-81ea-4f5b-949c-c5a30b25caeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az sem elég erős érv, hogy a férfiak félnek a látványtól. ","shortLead":"Szerinte az sem elég erős érv, hogy a férfiak félnek a látványtól. ","id":"20190528_Cooky_apas_szules_Reggeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ec7be6-81ea-4f5b-949c-c5a30b25caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66f543d-777e-406d-8126-06e12404fffd","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Cooky_apas_szules_Reggeli","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Cooky szerint gusztustalan, ha egy férfi kint van a szülésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","shortLead":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","id":"20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e874d-2c5e-4bb9-8f16-0c50da9d5873","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","timestamp":"2019. május. 28. 14:28","title":"Elítélték a cégvezetőket, akik új gépekre vettek fel EU-pénzt, majd átfestették a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének szegedi házfelújításáról.","shortLead":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének...","id":"20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fa24aa-7c56-4e59-af86-51cfb9883545","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","timestamp":"2019. május. 29. 16:53","title":"Újabb pert nyert Ujhelyi, a Lokál sem mondott róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra kerül az otthoni listán.","shortLead":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra...","id":"20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817597d-5a39-4095-877e-f53dba4472c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","timestamp":"2019. május. 28. 14:38","title":"Nem akart 80 hetet várni, Litvániába utazott csípőprotézisért a 86 éves brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e63006-bf25-4412-b3c8-03f53f5778ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szörnyű precedenst teremtene.","shortLead":"Szörnyű precedenst teremtene.","id":"20190528_Ramos_Kinaba_szerzodne_Perez_nem_engedi_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e63006-bf25-4412-b3c8-03f53f5778ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84515b07-0a17-4f59-96e6-d2b338600609","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Ramos_Kinaba_szerzodne_Perez_nem_engedi_ingyen","timestamp":"2019. május. 28. 09:21","title":"Ramos Kínába szerződne, Perez nem engedi ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem tartja meg, elajándékozza. ","shortLead":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem...","id":"20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ca50f-3adf-4ba5-a644-d08eebe431ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","timestamp":"2019. május. 29. 12:13","title":"18,5 milliárd dollárt készül elajándékozni Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú távon viszont okozhat humán egészségügyi problémákat is.","shortLead":"Hosszú távon viszont okozhat humán egészségügyi problémákat is.","id":"20190528_A_WWF_szerint_a_Duna_antibiotikumszennyezettsege_az_embert_nem_fenyegeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9025f62a-14e3-4ac2-bd82-1e46dac87d99","keywords":null,"link":"/elet/20190528_A_WWF_szerint_a_Duna_antibiotikumszennyezettsege_az_embert_nem_fenyegeti","timestamp":"2019. május. 28. 10:47","title":"A WWF szerint a Duna antibiotikum-szennyezettsége az embert nem fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]