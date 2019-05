Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég kemény napunk lesz.","shortLead":"Elég kemény napunk lesz.","id":"20190527_idojaras_elorejelzes_zapor_zivatar_felhoszakadas_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d2df2d-3765-474b-b03e-6ab293aad54a","keywords":null,"link":"/elet/20190527_idojaras_elorejelzes_zapor_zivatar_felhoszakadas_kedd","timestamp":"2019. május. 27. 15:59","title":"Narancs figyelmeztetés: viharos szél, jégeső, felhőszakadás érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Pókember és sok más híres képregény alkotójának menedzsere visszaélt idős főnökének egyre romló mentális állapotával.","shortLead":"A Pókember és sok más híres képregény alkotójának menedzsere visszaélt idős főnökének egyre romló mentális állapotával.","id":"20190526_Letartoztattak_Stan_Lee_egykori_menedzseret_mert_meglopta_az_idos_kepregenyirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d1fa02-2578-4c05-abde-db3b118e0cd0","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Letartoztattak_Stan_Lee_egykori_menedzseret_mert_meglopta_az_idos_kepregenyirot","timestamp":"2019. május. 26. 13:17","title":"Letartóztatták Stan Lee egykori menedzserét, mert sorozatosan meglopta az idős képregényírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 20. héten a hazai zöldborsó 900 forint/kilogramm, a zöldbab 1600 forint/kilogramm áron jelent meg a kínálatban. Mindkét hüvelyes ára magasabb volt, mint egy éve: 29, illetve 7 százalékkal.","shortLead":"A 20. héten a hazai zöldborsó 900 forint/kilogramm, a zöldbab 1600 forint/kilogramm áron jelent meg a kínálatban...","id":"20190526_Huledezeik_a_friss_zoldborso_aran_Nagyot_ugrott_tavalyhoz_kepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373ef1f5-e7a0-485e-899b-f08f16e6ed65","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Huledezeik_a_friss_zoldborso_aran_Nagyot_ugrott_tavalyhoz_kepest","timestamp":"2019. május. 26. 17:39","title":"Hüledezik a friss zöldborsó árán? Nagyot ugrott tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","shortLead":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","id":"20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bebb8f-930b-4276-b51f-b97ee7b11add","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","timestamp":"2019. május. 27. 12:03","title":"Már nyomoznak Strache ibizai videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","shortLead":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","id":"20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe74ea4-9fba-40cc-90ad-281ee2c0d491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. május. 27. 19:54","title":"Havi ötmillió forintot is kaphatnak a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A legfrissebb közlönyben újabb százmilliókat szán Magyarország üldözött keresztényeknek, sőt az indoklás szerint a migrációt is csökkentheti az adomány.","shortLead":"A legfrissebb közlönyben újabb százmilliókat szán Magyarország üldözött keresztényeknek, sőt az indoklás szerint...","id":"20190528_Ujabb_szazmilliokat_kolt_a_kormany_sziriai_keresztenyekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f19394-cac7-4ac7-99a9-46e021560f87","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ujabb_szazmilliokat_kolt_a_kormany_sziriai_keresztenyekre","timestamp":"2019. május. 28. 10:54","title":"Újabb százmilliókat költ a kormány szíriai keresztényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9820f54-d926-4865-8eff-70c5c83441ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokszoros malőrrel zárult a kaland.","shortLead":"Sokszoros malőrrel zárult a kaland.","id":"20190528_Roma_helyett_Nemetorszagba_vitte_a_GPS_a_zarandokutra_indulo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9820f54-d926-4865-8eff-70c5c83441ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33766ccd-3a50-473d-925d-38bf98ab66b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Roma_helyett_Nemetorszagba_vitte_a_GPS_a_zarandokutra_indulo_ferfit","timestamp":"2019. május. 28. 08:38","title":"Róma helyett Németországba vitte a GPS a zarándokútra induló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Irányban a XXI. század.","shortLead":"Irányban a XXI. század.","id":"20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724403e-bb75-4b6f-a04f-7a64bbe6c23a","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","timestamp":"2019. május. 26. 17:53","title":"Horrorfilmbe illő szavazóhelyiség várja a ceglédieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]