[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","shortLead":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","id":"20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6ac440-8780-48f1-9e93-5b80256893d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","timestamp":"2019. május. 27. 19:01","title":"Hibás váltó okoz zavart és késéseket a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint júniusban jöhet változás.","shortLead":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint...","id":"20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853fe86b-353e-4275-a7e7-51a90825f6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","timestamp":"2019. május. 28. 14:06","title":"Rekordalacsonyan hagyták Matolcsyék az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben akkor lehetünk sikeresek, ha sokat és jól alszunk.","shortLead":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben...","id":"20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3413a0c-2970-4370-a5b1-dee2abcd1fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 29. 14:03","title":"Olyan pokémonos játék érkezik, amivel alvás közben lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35ca5ac-04c7-45d0-8a5e-a53a5e7140da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hordozórakéta egy Glonassz-M műholdat szállított.","shortLead":"A hordozórakéta egy Glonassz-M műholdat szállított.","id":"20190527_szojuz_felbocsatas_villamcsapas_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35ca5ac-04c7-45d0-8a5e-a53a5e7140da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21038688-7773-41a3-88bb-d89f980e94bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_szojuz_felbocsatas_villamcsapas_muhold","timestamp":"2019. május. 27. 21:06","title":"Villámcsapás érte a Szojuzt, miközben felbocsátották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legszabályosabban a harmincasok közlekednek.","shortLead":"A legszabályosabban a harmincasok közlekednek.","id":"20190528_Akinek_tobb_penze_van_tobbet_szabalytalankodik_igy_vezet_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75721bd-6cf7-4795-910b-b3fc15dcbb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Akinek_tobb_penze_van_tobbet_szabalytalankodik_igy_vezet_a_magyar","timestamp":"2019. május. 28. 09:15","title":"Akinek több pénze van, többet szabálytalankodik: így vezet a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6b121e-ac28-464f-8e50-8329c004aa14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőre érkező, 250 grammnál nehezebb drónok már megkapják a DJI-tól azt a funkciót, ami segíthet elkerülni, hogy repülés közben baj történjen.","shortLead":"A jövőre érkező, 250 grammnál nehezebb drónok már megkapják a DJI-tól azt a funkciót, ami segíthet elkerülni...","id":"20190528_dron_biztonsag_szabalyozas_dji_ads_b_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6b121e-ac28-464f-8e50-8329c004aa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da7ef2-4a09-4227-9e36-5b0d82f903bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_dron_biztonsag_szabalyozas_dji_ads_b_technologia","timestamp":"2019. május. 28. 10:33","title":"2020-ban jön a rendszer, ami véget vethet a reptéri drónparának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","shortLead":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","id":"20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3a17f-8f53-44be-8d35-f3283dcec3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","timestamp":"2019. május. 29. 08:26","title":"Washington: Budapest ne a NATO-t használja eszközként a Kijevvel fennálló vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiltakoznak az esztergomi Suzukinál.","shortLead":"Tiltakoznak az esztergomi Suzukinál.","id":"20190528_Vendegmunkasoktol_feltik_a_magyarok_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c50ecc-decc-49d8-b6b5-870a0b177520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Vendegmunkasoktol_feltik_a_magyarok_munkajat","timestamp":"2019. május. 28. 14:35","title":"A külföldi vendégmunkásoktól féltik a magyarok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]