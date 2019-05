Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG információi szerint a Seuso-kincsnek építenének helyszínt az UNESCO-védelemtől megfosztott Hajógyári-szigeten.","shortLead":"A HVG információi szerint a Seuso-kincsnek építenének helyszínt az UNESCO-védelemtől megfosztott Hajógyári-szigeten.","id":"20190529_Dilettans_tervek_miatt_nyulna_a_Hadrianuspalotahoz_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d926bd-5977-46b3-b4fb-a3dcf08f2ade","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Dilettans_tervek_miatt_nyulna_a_Hadrianuspalotahoz_a_kormany","timestamp":"2019. május. 29. 11:20","title":"Dilettáns tervek miatt nyúlna a Hadrianus-palotához a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár próbálkoztak, nem jártak sikerrel.

","shortLead":"Bár próbálkoztak, nem jártak sikerrel.

","id":"20190530_Az_utasok_segitseget_kertek_a_BKV_munkatarsai_amikor_kisiklott_a_fonodo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f242ae7d-8d65-4888-abf3-e378675fa894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Az_utasok_segitseget_kertek_a_BKV_munkatarsai_amikor_kisiklott_a_fonodo","timestamp":"2019. május. 30. 10:12","title":"Az utasok segítségét kérték a BKV munkatársai, amikor kisiklott a fonódó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit, kijelenthetjük: mindez bőven igaz. A modern társadalomban élők sok esetben rosszul mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket. Holott valójában otthonunkban sem vagyunk teljesen biztonságban. Sőt, néhány esetben ott a legkevésbé. De mit tehetünk testi épségünkért? A megoldás: konstruktív paranoia.","shortLead":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit...","id":"generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251793d-dc88-4139-9299-55a3a795727f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","timestamp":"2019. május. 29. 11:30","title":"A hosszú élet titka a paranoia? Talán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel nyolcmilliárd forintot kell kifizetni a stadion környezetének rendezéséért.","shortLead":"Közel nyolcmilliárd forintot kell kifizetni a stadion környezetének rendezéséért.","id":"20190529_Mar_megint_dragult_a_Puskas_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c41dc6c-214f-4a0f-ba27-bcac40e23b2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Mar_megint_dragult_a_Puskas_stadion","timestamp":"2019. május. 29. 21:58","title":"Már megint drágult a Puskás stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatóhálózatok cégei kisebbségi tulajdonosok lehetnek magáncégekben, eddig erre nem volt lehetőség. Ezzel megnyílik a közpénz és EU-s források újabb porciójának kiáramlása a magánszférába.\r

\r

","shortLead":"A kutatóhálózatok cégei kisebbségi tulajdonosok lehetnek magáncégekben, eddig erre nem volt lehetőség. Ezzel megnyílik...","id":"20190528_MTA_es_kutatointezetek_igy_lehet_maganpenz_a_kozpenzbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0661947-dc62-4acb-824a-1c4a145c48ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_MTA_es_kutatointezetek_igy_lehet_maganpenz_a_kozpenzbol","timestamp":"2019. május. 28. 15:49","title":"MTA és kutatóintézetek: így lehet magánpénz a közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ismét olasz vezetőedző irányítja a Honvédot, Giuseppe Sannino korábban olasz első osztályú csapatot is irányított.","shortLead":"Ismét olasz vezetőedző irányítja a Honvédot, Giuseppe Sannino korábban olasz első osztályú csapatot is irányított.","id":"20190528_A_Palermo_volt_edzoje_erkezik_a_Honvedhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5742660a-9673-4d7a-bf8d-8b5dc08de61d","keywords":null,"link":"/sport/20190528_A_Palermo_volt_edzoje_erkezik_a_Honvedhoz","timestamp":"2019. május. 28. 15:40","title":"A Palermo volt edzője érkezik a Honvédhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","id":"20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1863e8cb-f3dc-460a-a38f-06f1e08cfcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","timestamp":"2019. május. 29. 14:29","title":"Újabb fordulat a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentes ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","shortLead":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","id":"20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ae222-2e70-4383-be91-b61b4482b55d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","timestamp":"2019. május. 30. 12:32","title":"Megtriplázta a nyereségét a Magyar Építő Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]