Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","shortLead":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","id":"20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53a336-a53e-438a-91d4-e113aa167205","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","timestamp":"2019. május. 29. 08:46","title":"Luxusrehabra kellett mennie a Havas Jont alakító színésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az A38 Hajó szervezésében az Instantba június 5-én.



","shortLead":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az A38 Hajó...","id":"20190528_Instantkoncert_jon_Luke_SitalSingh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d63e7e6-9c58-46fd-a601-e6ce7eb4f72d","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Instantkoncert_jon_Luke_SitalSingh","timestamp":"2019. május. 28. 17:48","title":"Instant-koncert: jön Luke Sital-Singh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bc5816-1754-44b8-b22d-0c4510098e60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A most 84 éves királytól reggel vettek DNS-mintát. ","shortLead":"A most 84 éves királytól reggel vettek DNS-mintát. ","id":"20190528_Apasagi_teszthez_vettek_DNSmintat_a_volt_belga_kiralytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bc5816-1754-44b8-b22d-0c4510098e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a402713-91f7-4740-a074-7050574a54cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Apasagi_teszthez_vettek_DNSmintat_a_volt_belga_kiralytol","timestamp":"2019. május. 28. 20:10","title":"Apasági teszthez vettek DNS-mintát a volt belga királytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15 fokos hőmérsékletnél is csupán néhány óra a halálos kihűlésig tartó idő. ","shortLead":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0ea291-dd91-49db-a127-923c804ad75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","timestamp":"2019. május. 30. 14:06","title":"Dunai hajóbaleset: még a 10-15 fokos víz is csak lassítja az elkerülhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet megrendelni. ","shortLead":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet...","id":"20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a52671-1ab2-40a7-bd70-64c38b69cf18","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","timestamp":"2019. május. 29. 13:21","title":"Győrben készül az első Audi, amit kizárólag online lehet megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi a csomagjaival együtt eltűnt az V. kerületi helyről. ","shortLead":"A férfi a csomagjaival együtt eltűnt az V. kerületi helyről. ","id":"20190528_Eltunt_egy_brit_turista_egy_budapesti_reggelizohelyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0967ee-4f8c-46b1-920d-8f939952f048","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Eltunt_egy_brit_turista_egy_budapesti_reggelizohelyrol","timestamp":"2019. május. 28. 19:37","title":"Eltűnt egy brit turista egy budapesti reggelizőhelyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató szerint egy gép meghibásodott, ezért csak egy kisebbet tudtak küldeni az utasokért, ez okozta a problémát. ","shortLead":"A vezérigazgató szerint egy gép meghibásodott, ezért csak egy kisebbet tudtak küldeni az utasokért, ez okozta...","id":"20190529_Kartalanitja_Frankfurtban_hagyott_utasait_a_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a477ae80-6366-4af2-94a0-8cd2418528dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Kartalanitja_Frankfurtban_hagyott_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. május. 29. 08:35","title":"Kártalanítja Frankfurtban hagyott utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett erre szokik rá/át, ugyanis az e-cigik is károsíthatják a szívet – ezt a Stanford Egyetem szív- és érrendszeri intézetének kutatói derítették ki.","shortLead":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett...","id":"20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17efd2a3-9fa6-4752-99cc-5809b848756c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","timestamp":"2019. május. 28. 16:33","title":"Újabb kutatás mondta ki, hogy az e-cigik sem teljesen biztonságosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]