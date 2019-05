Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszelben találkozik a két politikus. ","shortLead":"Brüsszelben találkozik a két politikus. ","id":"20190528_Verhofstadt_szerdan_targyal_Gyurcsannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4b3794-1c63-4a75-a79b-4366733e7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Verhofstadt_szerdan_targyal_Gyurcsannyal","timestamp":"2019. május. 28. 16:35","title":"Verhofstadt szerdán tárgyal Gyurcsánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6b121e-ac28-464f-8e50-8329c004aa14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőre érkező, 250 grammnál nehezebb drónok már megkapják a DJI-tól azt a funkciót, ami segíthet elkerülni, hogy repülés közben baj történjen.","shortLead":"A jövőre érkező, 250 grammnál nehezebb drónok már megkapják a DJI-tól azt a funkciót, ami segíthet elkerülni...","id":"20190528_dron_biztonsag_szabalyozas_dji_ads_b_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6b121e-ac28-464f-8e50-8329c004aa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da7ef2-4a09-4227-9e36-5b0d82f903bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_dron_biztonsag_szabalyozas_dji_ads_b_technologia","timestamp":"2019. május. 28. 10:33","title":"2020-ban jön a rendszer, ami véget vethet a reptéri drónparának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök az ország turistáit ért magyarországi vízi baleset nyomán.\r

","shortLead":"A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök...","id":"20190530_del_korea_turistak_budapest_elsullyedt_hajo_operativ_csoport_tisztviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b39c5c7-076f-4449-860c-6ce4c4bb837a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_del_korea_turistak_budapest_elsullyedt_hajo_operativ_csoport_tisztviselok","timestamp":"2019. május. 30. 05:25","title":"Dél-koreai tisztviselők érkeznek Budapestre a tragikus hajóbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már nevet is adtak neki.","shortLead":"Már nevet is adtak neki.","id":"20190528_Ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519d03e5-ef56-4c04-bed9-26721bed9027","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","timestamp":"2019. május. 28. 11:48","title":"Újszülöttet találtak a babamentő inkubátorban Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Véget nem érő kétezres évek. ","shortLead":"Véget nem érő kétezres évek. ","id":"20190528_Balavany_Nem_hiszem_el_mar_megint_az_a_kerdes_hogy_Gyurcsany_vagy_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282274ab-1dc6-41f3-a096-72866d115f69","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Balavany_Nem_hiszem_el_mar_megint_az_a_kerdes_hogy_Gyurcsany_vagy_Orban","timestamp":"2019. május. 28. 17:55","title":"Balavány: Nem hiszem el, már megint az a kérdés, hogy Gyurcsány vagy Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat az internetre.","shortLead":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat...","id":"20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49830ea-f302-4c7b-9da7-fd6f7a808277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2019. május. 28. 13:33","title":"Nem akarnak cenzúrát a lengyelek, beleszállnak az új EU-s szerzői jogi irányelvbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Aranycsapat egy olyan csapat volt, amelyet a világ azelőtt és azóta sem látott – jelentette ki Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter a 7-1-es magyar–angol labdarúgó-mérkőzés 65. évfordulója alkalmából tartott keddi sajtótájékoztatón.","shortLead":"Az Aranycsapat egy olyan csapat volt, amelyet a világ azelőtt és azóta sem látott – jelentette ki Kásler Miklós emberi...","id":"20190528_Kasler_Azota_sem_volt_olyan_csapat_mint_az_Aranycsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8cfd40f-0274-4e63-8577-e5a5ab1a7fa7","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Kasler_Azota_sem_volt_olyan_csapat_mint_az_Aranycsapat","timestamp":"2019. május. 28. 12:12","title":"Kásler: Azóta sem volt olyan csapat, mint az Aranycsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki a csatornáról – mondta el az Indexnek az üzletember.","shortLead":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki...","id":"20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b09b1e-8274-44b3-9afc-e9a1c6bbb0db","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","timestamp":"2019. május. 29. 19:25","title":"Vida József a TV2 megvásárlásáról: \"Hazafias ügy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]