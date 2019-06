Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlanul ragaszkodnak hozzá, hogy a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál","shortLead":"Változatlanul ragaszkodnak hozzá, hogy a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál","id":"20190530_Atadta_jegyzeket_az_MTA_a_miniszteriumnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fa6d8-576b-455a-b220-db06ee4fe027","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Atadta_jegyzeket_az_MTA_a_miniszteriumnak","timestamp":"2019. május. 30. 20:10","title":"\"Elfogadhatatlan\": átadták jegyzéküket a kutatók a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyolc órára elérhetetlenné tették a szélsőjobbos politikus Twitter-fiókját, miután más politikusokat becsmérelt. ","shortLead":"Nyolc órára elérhetetlenné tették a szélsőjobbos politikus Twitter-fiókját, miután más politikusokat becsmérelt. ","id":"20190531_Letiltotta_a_Twitter_Geert_Wilders_fiokjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644bfd49-cbe8-4141-972a-fecaa692e0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Letiltotta_a_Twitter_Geert_Wilders_fiokjat","timestamp":"2019. május. 31. 19:51","title":"Letiltotta a Twitter Geert Wilders fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e25cb02-73f1-4ef8-9773-8622adb9e149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges fényezés ez esetben olyan drága, hogy annak árából akár egy komplett autó kijönne.","shortLead":"A különleges fényezés ez esetben olyan drága, hogy annak árából akár egy komplett autó kijönne.","id":"20190531_7_millio_forint_csak_a_fenyezese_ennek_a_kis_bmwnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e25cb02-73f1-4ef8-9773-8622adb9e149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b5af02-6fa4-404a-8db9-1dfb742666ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_7_millio_forint_csak_a_fenyezese_ennek_a_kis_bmwnek","timestamp":"2019. május. 31. 11:21","title":"7 millió forint csak a fényezése ennek a kis BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmélyülő bizalmi válság többek között a nemzetközileg is versenyképes fiatal kutatók elvándorlásával és egy teljes tudósnemzedék elvesztésével fenyeget – írták.","shortLead":"Az elmélyülő bizalmi válság többek között a nemzetközileg is versenyképes fiatal kutatók elvándorlásával és egy teljes...","id":"20190530_Egy_teljes_tudosnemzedek_veszhet_el_irtak_kutatok_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65737-c14d-4c5b-a860-3135380d433a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Egy_teljes_tudosnemzedek_veszhet_el_irtak_kutatok_Orbannak","timestamp":"2019. május. 30. 16:04","title":"MTA-ügy: „Egy teljes tudósnemzedék veszhet el”, írták kutatók Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy köztéri hirdetőcége, a Publimont is - derül ki a most közölt éves beszámolóból.","shortLead":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy...","id":"20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90d0a90-c064-4dcc-95ae-86140b8830f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","timestamp":"2019. május. 31. 13:19","title":"Szép pénzt hoztak Mészáros Lőrincnek is a plakátkampányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jelentős kárt tett az eső a szabadföldi szamócatermésben.","shortLead":"Jelentős kárt tett az eső a szabadföldi szamócatermésben.","id":"20190601_Az_idojaras_miatt_dragult_az_eper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0bdfc8-9020-4e98-959a-80d96b8d32f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Az_idojaras_miatt_dragult_az_eper","timestamp":"2019. június. 01. 08:35","title":"Az időjárás miatt drágult az eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem Mészáros és nem is Tiborcz az.","shortLead":"Nem Mészáros és nem is Tiborcz az.","id":"20190531_Ket_napig_fogva_tartottak_az_egyik_leggazdagabb_magyar_vallalkozot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408103aa-03e4-404f-b949-28bcedf5ce5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Ket_napig_fogva_tartottak_az_egyik_leggazdagabb_magyar_vallalkozot","timestamp":"2019. május. 31. 13:21","title":"Két napig fogva tartották az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a","c_author":"Demeter Péter - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok tényező együttjátszása okozhatta a szerda éjjeli hajóbalesetet, melynek következtében felborult és másodpercek alatt elsüllyedt egy kirándulóhajó a Margit híd egyik pillérénél, 35 utassal a fedélzetén. Szerda este hét túlélőt sikerült kimenteni a vízből. Szakértőkkel beszéltük át a történteket.","shortLead":"Nagyon sok tényező együttjátszása okozhatta a szerda éjjeli hajóbalesetet, melynek következtében felborult és...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_kapitany_hajozasi_szakember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5d339f-95ec-44f8-be54-0e81d7480f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_kapitany_hajozasi_szakember","timestamp":"2019. május. 30. 16:55","title":"Hajókatasztrófa: \"Egy ekkora test egy hegyen is átmegy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]