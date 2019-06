Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is dörzsölheti a markát, szépen kaszált a fogadókon.","shortLead":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is...","id":"20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7101c1-99dd-4ad8-9f0d-74c42adbcd00","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","timestamp":"2019. május. 31. 17:44","title":"Majdnem 500 milliárdot toltak a fogadók a Szerencsejáték Zrt.-be, de 330 milliárdot visszanyertek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat. Egyszerű és jó kamatozású, ám hosszú évtizedek óta berögzült szokásokat kell eltörölni ahhoz, hogy sikeres legyen. ","shortLead":"Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat...","id":"20190531_magyar_allampapir_plusz_allamkotveny_lakossag_megtakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb482b8-5218-4bee-8ba0-bca3c43ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_magyar_allampapir_plusz_allamkotveny_lakossag_megtakaritas","timestamp":"2019. május. 31. 11:48","title":"Az Orbán-kormány nagyon szeretné majd, ha ebbe raknánk a megtakarított pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán szíreknek. ","shortLead":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán...","id":"20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b73e835-31f6-4b4b-9adb-3f7f829c668e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","timestamp":"2019. június. 01. 14:05","title":"Selmeczi Gabriella Gyurcsánynézott egyet, majd visszavonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1437ca7-eb9c-4bbb-9d5a-2b53961d0937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő maga hívta a rendőrsége. ","shortLead":"A nő maga hívta a rendőrsége. ","id":"20190531_Megolte_anyosat_egy_no_Polgardiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1437ca7-eb9c-4bbb-9d5a-2b53961d0937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091f5fab-8396-41e4-b275-b2a99243ed9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Megolte_anyosat_egy_no_Polgardiban","timestamp":"2019. május. 31. 18:13","title":"Megölte anyósát egy nő Polgárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","shortLead":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","id":"20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3e66d7-42af-45b0-b965-dcd333233ba2","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Dés László: Már nem érdekelnek a megkötések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar vegyespáros készülhet a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A magyar vegyespáros készülhet a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20190531_fucsovics_marton_babos_timea_vegyesparos_roland_garros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f4cbd2-dc28-4965-bdd6-67d1be108596","keywords":null,"link":"/sport/20190531_fucsovics_marton_babos_timea_vegyesparos_roland_garros","timestamp":"2019. május. 31. 18:15","title":"Továbbjutott Babos és Fucsovics a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája, majd ugyanebben a sorban említette a kenyeret is. Az mfor.hu szúrta ki, hogy a kenyér esetében tévedett a miniszter.","shortLead":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája...","id":"20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2de8a42-1568-41dd-8904-114337af446a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","timestamp":"2019. június. 01. 12:09","title":"Varga Mihály benézhette a kenyér áfáját, azt még Bajnaiék csökkentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]