Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","id":"20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddecabe-08f3-4672-bcc9-94116499cf4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","timestamp":"2019. június. 04. 09:09","title":"35,5 milliárd forintot költöttek két év alatt bérekre az NB I.-es csapatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","shortLead":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","id":"20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62952ec-ab9b-43ca-b3fc-b8c6a0e8549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","timestamp":"2019. június. 03. 13:10","title":"Hajókatasztrófa: Nem értenek egyet a hajó kiemelésével a dél-koreaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","shortLead":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","id":"20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ad37c2-b64c-4062-823b-d6cfd8e6a402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","timestamp":"2019. június. 04. 12:30","title":"Fake news szűrő startupot vásárol a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sajtótájékoztató keretében több szonárképet is bemutatott a Duna medrében fekvő Hableány kirándulóhajóról a Terrorelhárítási Központ hétfőn. Íme a felvételek. ","shortLead":"Egy sajtótájékoztató keretében több szonárképet is bemutatott a Duna medrében fekvő Hableány kirándulóhajóról...","id":"20190604_tek_hableany_hajobaleset_szonarkepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6176b8-77ea-473d-a051-5e75fd662a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_tek_hableany_hajobaleset_szonarkepek","timestamp":"2019. június. 04. 07:33","title":"Újabb szonárképeket adott ki a TEK az elsüllyedt Hableányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak az Oppo áll jól a kijelző alá rejtett szelfikamera fejlesztésével, a Xiaomi is ott van már a célegyenesben.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak az Oppo áll jól a kijelző alá rejtett szelfikamera fejlesztésével, a Xiaomi is ott van már...","id":"20190603_oppo_xiaomi_kijelzo_ala_tett_szelfikamera_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c761543-7c39-4fd4-935a-89018aeaf161","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_oppo_xiaomi_kijelzo_ala_tett_szelfikamera_okostelefon","timestamp":"2019. június. 03. 11:33","title":"Máris itt a válasz az Oppónak: a Xiaomi is kijelző alá tett kamerát villantott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról, amiket aztán a chatbe is beszúrhatnak. ","shortLead":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról...","id":"20190603_facebook_avatar_profilkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2e18b-6543-435f-b407-ba57a71e1f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_avatar_profilkep","timestamp":"2019. június. 03. 20:03","title":"Készüljön: rajzfilmfigurává alakíthatja majd magát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575df9cf-bfe2-486c-8ce5-9ad5dbd925d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai Sephora alkalmazottja akart biztosra menni, hogy a vásárló nem fog-e lopni. ","shortLead":"Az amerikai Sephora alkalmazottja akart biztosra menni, hogy a vásárló nem fog-e lopni. ","id":"20190603_Raallitottak_a_biztonsagi_ort_egy_vasarlora_most_egy_napra_bezar_az_uzletlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=575df9cf-bfe2-486c-8ce5-9ad5dbd925d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40898a69-90f0-4699-8c63-8becf6ce3375","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Raallitottak_a_biztonsagi_ort_egy_vasarlora_most_egy_napra_bezar_az_uzletlanc","timestamp":"2019. június. 03. 12:03","title":"Ráállították a biztonsági őrt egy vásárlóra, most egy napra bezár az üzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"kultura","description":"Úgy akart élni, ahogy az a tehetségének kijárt volna egy olyan világban, amilyet pályája elején még lehetségesnek tartott. Gyilkosa az a világ lett, amely lehetetlenné tette, hogy rangjához méltóan tudjon élni.","shortLead":"Úgy akart élni, ahogy az a tehetségének kijárt volna egy olyan világban, amilyet pályája elején még lehetségesnek...","id":"20190603_A_kolto_halalara__bucsu_Terey_Janostol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4701cf03-6aba-4da4-9551-6f2e823a36f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_A_kolto_halalara__bucsu_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"Péterfy Gergely: A költő halálára – búcsú Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]