Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent István-bazilika előtti téren várja azokat, akik szívesen meghallgatnák élőben Beethoven 7. szimfóniáját.



","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent...","id":"20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfa6a82-3b0c-4c23-b554-fe50d3c22dff","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","timestamp":"2019. június. 06. 12:01","title":"Júniusban újra TérTáncKoncert a Bazilika előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","shortLead":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","id":"20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0469a362-c976-4816-bb79-83fc23996373","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","timestamp":"2019. június. 06. 08:21","title":"600 lóerős szelídített vadmacska a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És 300 tanút hallgattak meg eddig. ","shortLead":"És 300 tanút hallgattak meg eddig. ","id":"20190606_40_terfigyelo_kamera_felvetelet_elemzi_a_rendorseg_a_dunai_hajobaleset_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c83e4c-00e7-42f0-a461-9baf4dea6df6","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_40_terfigyelo_kamera_felvetelet_elemzi_a_rendorseg_a_dunai_hajobaleset_ugyeben","timestamp":"2019. június. 06. 15:08","title":"40 térfigyelő kamera felvételét elemzi a rendőrség a dunai hajóbaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akadnak helyek, ahol már 500 forintért is lehet strandolni, máshol 1500 forintos árat is elkérhetnek.","shortLead":"Akadnak helyek, ahol már 500 forintért is lehet strandolni, máshol 1500 forintos árat is elkérhetnek.","id":"20190606_700900_forintba_kerul_a_legtobb_balatoni_strandbelepo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157efb9-6d5a-4275-916c-273797d74425","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_700900_forintba_kerul_a_legtobb_balatoni_strandbelepo","timestamp":"2019. június. 06. 08:08","title":"700-900 forintba kerül a legtöbb balatoni strandbelépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is beszélhetett nemrég Orbán és a cseh elnök Milos Zeman. A cégek között érintettek lehetnek orosz és Mészáros-hátterűek is. A 40 százalékos magyar beszállítói részvétel egyre kevésbé valószínű.\r

\r

","shortLead":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is...","id":"20190605_Orosz_es_Meszaroshatteru_cseh_cegek_is_utaznak_a_paksi_bovitesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55901a-f157-45ad-942d-83400a7be002","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Orosz_es_Meszaroshatteru_cseh_cegek_is_utaznak_a_paksi_bovitesre","timestamp":"2019. június. 05. 09:33","title":"Orosz és Mészáros-hátterű cseh cégek is utaznak a paksi bővítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538013e-dea3-4567-9272-d4c27f3100a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal segítségével pillanatok alatt tetszőleges sorrendbe állíthatjuk Spotify lejátszási listánk számait.","shortLead":"Az alábbi weboldal segítségével pillanatok alatt tetszőleges sorrendbe állíthatjuk Spotify lejátszási listánk számait.","id":"20190606_spotify_editor_spotify_lejatszasi_lista_menedzselese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7538013e-dea3-4567-9272-d4c27f3100a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c452ed-229d-4ffa-9cf9-fdd316567fc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_spotify_editor_spotify_lejatszasi_lista_menedzselese","timestamp":"2019. június. 06. 12:03","title":"Ha használja a Spotifyt, próbálja ki ezt a szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","shortLead":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","id":"20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a2b4a-456f-4457-92fa-56bdff42bde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","timestamp":"2019. június. 04. 21:58","title":"350 ezer forint bírságot fizethet Kézdivásárhely polgármestere a magyar zászlók kitűzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","shortLead":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","id":"20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89465988-2bf3-409c-a05a-97631a65ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","timestamp":"2019. június. 05. 10:42","title":"Meghívták a köztévébe a Besh o droM zenekart, de a klipet már nem vetítették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]