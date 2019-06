Egy hétig Nyerges Zsolt milliárdos volt a szolnoki vízilabda aréna névadója, több sportkomplexumot is "ajándékba adott" a városnak, igaz, ehhez az államnak 1,5 milliárdot kell évente a városnak adni a fenntartáshoz. Az RTL Klub Híradójából most kiderül, miután a 444 bemutatta a milliárdos névadót, egy hétre rá eltűnt Nyerges neve az épületről. A városi vízilabdaklubot működtető alapítvány döntött a névről, de most a város inkább úgy döntött, szavazással a város lakói fogják eldönteni, kinek a nevét viselje az aréna.