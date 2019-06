Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe az orosz hatóságok. Golunov kollégái szerint a hatóságok csempésztek kábítószert az újságíró hátizsákjába, mert el akarják hallgattatni őt. Több jel szerint a rendőrök megverték Golunovot a kihallgatás közben.","shortLead":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény...","id":"20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e78e4a-0e91-485d-9cf2-35f0e83e71ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2019. június. 09. 08:23","title":"Házi őrizetben az egyik ismert orosz oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","shortLead":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","id":"20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665330ba-7062-4872-8620-f5948e1d7e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Lépcsőn kell vinni a betegeket a Szent János Kórház urológiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","shortLead":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","id":"20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa687b2-3606-45f8-8b7a-dcb3fb5cd554","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","timestamp":"2019. június. 09. 15:06","title":"Nem volt otthon Morata, mert a válogatottban focizott – kirabolták a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ebből egyre több a hús, 71 kiló.","shortLead":"Ebből egyre több a hús, 71 kiló.","id":"20190609_ksh_elelmiszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae6c2f-b14a-4944-a582-983c6314faf5","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_ksh_elelmiszer","timestamp":"2019. június. 09. 15:56","title":"Közel 700 kiló ételhez jutunk évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5dce53-96c6-41a3-bf60-5d49583f735d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német parlament alsóháza nem döntött az EU és Albánia, valamint Észak-Makedónia közötti csatlakozási tárgyalások megkezdésének támogatásáról, s ezzel több hónapra visszavetette a két balkáni ország integrációját.","shortLead":"A német parlament alsóháza nem döntött az EU és Albánia, valamint Észak-Makedónia közötti csatlakozási tárgyalások...","id":"20190609_Nemet_pofon_EszakMakedonianak_es_Albanianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5dce53-96c6-41a3-bf60-5d49583f735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3d1994-f657-417d-96f8-1b3628835ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Nemet_pofon_EszakMakedonianak_es_Albanianak","timestamp":"2019. június. 09. 12:45","title":"Német pofon Észak-Makedóniának és Albániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"","category":"elet","description":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytatott egy 28 éves mérai lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható több rendbeli emberkereskedelem bűntett elkövetésével.","shortLead":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytatott egy 28 éves mérai lakos ellen, aki...","id":"20190609_Napi_100_eurot_kovetelt_a_prostitualtaktol__vademeles_a_magyar_futtato_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46900b40-9995-496a-9732-9d896b85917e","keywords":null,"link":"/elet/20190609_Napi_100_eurot_kovetelt_a_prostitualtaktol__vademeles_a_magyar_futtato_ellen","timestamp":"2019. június. 09. 10:06","title":"Napi 100 eurót követelt a prostituáltaktól - vádemelés a magyar futtató ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a3e3c-bad7-4656-a3b5-66fd2d43c538","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még az építkezésekhez használt daru sem bírta a szélvihart és eldőlt, egy ember halálát okozva.","shortLead":"Még az építkezésekhez használt daru sem bírta a szélvihart és eldőlt, egy ember halálát okozva.","id":"20190610_Oriasi_vihar_volt_Dallasban__egy_eldolt_daru_megolt_egy_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a3e3c-bad7-4656-a3b5-66fd2d43c538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021489af-1c45-4cbf-b61b-a711e7c0d519","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Oriasi_vihar_volt_Dallasban__egy_eldolt_daru_megolt_egy_embert","timestamp":"2019. június. 10. 12:08","title":"Óriási vihar volt Dallasban – egy eldőlt daru megölt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai uniós (EU-) tagállamok több határőr bevetését jelentik be hivatalosan, mint amennyit ténylegesen mozgósítanak - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ-, és partvédelmi szervezet vezetője a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapnak.","shortLead":"Az európai uniós (EU-) tagállamok több határőr bevetését jelentik be hivatalosan, mint amennyit ténylegesen...","id":"20190609_Erdekes_szamokat_kozolt_a_Frontex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c76ab6-16a0-4e7e-928a-7f7d5d4c4590","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Erdekes_szamokat_kozolt_a_Frontex","timestamp":"2019. június. 09. 12:11","title":"Érdekes számokat közölt a Frontex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]