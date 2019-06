Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértődékeny szomszédok szerint nem segíti a barátságot, ha horgas ujjú keselyűként ábrázoljuk őket.","shortLead":"A sértődékeny szomszédok szerint nem segíti a barátságot, ha horgas ujjú keselyűként ábrázoljuk őket.","id":"20190608_Szlovenia_tiltakozik_a_magyar_kormany_trianonos_terkepe_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af4d5ef-01c8-461d-84dc-b317eb24aa5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Szlovenia_tiltakozik_a_magyar_kormany_trianonos_terkepe_miatt","timestamp":"2019. június. 08. 13:42","title":"Szlovénia tiltakozik a magyar kormány trianonos térképe miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","id":"20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd1e01f-ff10-44af-a9ed-8786ee39666a","keywords":null,"link":"/sport/20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","timestamp":"2019. június. 09. 17:07","title":"Nem kegyelmez az oroszoknak az atlétikai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","shortLead":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","id":"20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa687b2-3606-45f8-8b7a-dcb3fb5cd554","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","timestamp":"2019. június. 09. 15:06","title":"Nem volt otthon Morata, mert a válogatottban focizott – kirabolták a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár a megjelenés (várható) ideje is ismert. ","shortLead":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár...","id":"20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6360148-df05-4f13-b04a-5dcc9a06c47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 11:03","title":"Az Xbox One X-nél négyszer erősebb konzolt épít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e113b10-d9b5-4600-bf74-4c5cdee78d6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Zsolt, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője szerint egy hosszú út végére ért az együttes, amely szombaton este Hannoverben elhódította a Bajnokok Ligáját. A magyar csapat 10:10-es döntetlen után az ötméteres-párbajban diadalmaskodott 14:13-ra.","shortLead":"Varga Zsolt, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője szerint egy hosszú út végére ért az együttes, amely...","id":"20190609_Hosszu_ut_vegere_ert_a_Ferencvaros_a_vizilabda_Bajnokok_Ligajanak_megnyeresevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e113b10-d9b5-4600-bf74-4c5cdee78d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cacae99-0adf-4133-863b-fd93ffae6419","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Hosszu_ut_vegere_ert_a_Ferencvaros_a_vizilabda_Bajnokok_Ligajanak_megnyeresevel","timestamp":"2019. június. 09. 11:19","title":"Hosszú út végére ért a Ferencváros a vízilabda Bajnokok Ligájának megnyerésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1ee9b2-33d4-4bbd-bbcf-915ebe00af90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Mindenki szívesen élne egy olyan városban, ahol a lakáshoz jutás nem vágyálom vagy brutális anyagi teher, hanem városi szolgáltatás. Vagy egy olyanban, ahol a közösségi közlekedés egyre bővül, és a villamosok és közösségi alapú kerékpárok is egy integrált rendszer részei, de piaci alapon bárki beléphet a közlekedési rendszerbe. Bécs ilyen város, és ez a lakóin is érződik.\r

\r

","shortLead":"Mindenki szívesen élne egy olyan városban, ahol a lakáshoz jutás nem vágyálom vagy brutális anyagi teher, hanem városi...","id":"20190609_Lehet_ugy_is_elni_hogy_nem_pokol_a_lakhatas_vagy_a_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1ee9b2-33d4-4bbd-bbcf-915ebe00af90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea41b9b9-b899-449f-a07d-dfdf9b997ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Lehet_ugy_is_elni_hogy_nem_pokol_a_lakhatas_vagy_a_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. június. 09. 10:00","title":"Lehet úgy is élni, hogy nem pokol a lakhatás vagy a tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"40 éves a HVG hetilap. Már az felér egy történelemórával, ha csak elolvassuk a négy évtized során lejegyzett erős mondatokat.","shortLead":"40 éves a HVG hetilap. Már az felér egy történelemórával, ha csak elolvassuk a négy évtized során lejegyzett erős...","id":"201923_nekunk_mondtak__40_ev_eros_mondatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5d7280-2151-4e87-be7f-385b68cbae47","keywords":null,"link":"/itthon/201923_nekunk_mondtak__40_ev_eros_mondatai","timestamp":"2019. június. 09. 16:40","title":"Ezek voltak a HVG történetének legerősebb mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6559c94-a23b-4ba4-862d-a3d9df40e957","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Amint színre lépett a Pálinkás József és más, jobboldali értelmiségiek által létrehozott Felelős Értelmiség csoport, többen az új reménységet látták meg benne. Az öröm azonban még korai.","shortLead":"Amint színre lépett a Pálinkás József és más, jobboldali értelmiségiek által létrehozott Felelős Értelmiség csoport...","id":"20190608_A_konzervativ_ertelmiseg_mozgolodik_de_meg_ne_keressuk_Orban_kihivojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6559c94-a23b-4ba4-862d-a3d9df40e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4353fd88-de83-42dc-a002-9ba79a309125","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_konzervativ_ertelmiseg_mozgolodik_de_meg_ne_keressuk_Orban_kihivojat","timestamp":"2019. június. 08. 13:00","title":"Az Orbán-kritikus konzervatív értelmiség megmozdult, de még ne keressük a leváltót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]