Hatórás tárgyalással folytatódott az ellenzéki képviselők közmédia ellen indított pere a III. kerületi bíróságon szerdán – írja a 444.hu. Az MTVA-t öt ellenzéki képviselő, Kunhalmi Ágnes (MSZP), Varju László (DK), Gréczy Zsolt (DK), Vadai Ágnes (DK) és Oláh Lajos (DK) perelte be, amiért birtokvédelmi határozattal akarták kidobatni őket a közmédia székházából.

Mivel az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben az szerepel, hogy a képviselőket az állami szervek kötelesek a megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni, de ez nem járhat érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmével, ezért a per tárgya az, hogy megkapták-e a képviselők a törvény által előírt támogatást a közintézményben.

Az első tárgyalást májusban tartották, most az MTVA-s biztonsági főnököt, Fogl Zoltánt hallgatták meg. A biztonsági főnök tanúvallomása szerint az MTVA-hoz érkező képviselőket ő fogadta tavaly december 16-án, majd a VIP ebédlőbe vitte őket, és azt mondta nekik, hogy nem tudnak felelős szerkesztővel találkozni, mert azoknak folyton az adás mellett kell lenniük, más illetékes vezető pedig nincs bent, mert vasárnap este van.

Fogl vallomása szerint erről folyamatosan telefonon egyeztetett az MTVA vezérigazgatójával, Papp Dániellel, de őt nem kapcsolta be a képviselőknek, sőt egy ponton a tárgyaláson Fogl méltatlankodva magyarázta, hogy az ellenzékiek nemcsak hogy Papp Dánielt, de még a hírigazgatót is megpróbálták felhívni telefonon.

Fogl azt mondta, azért engedték be a képviselőket, mert először a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kívántak eljárni, de "miután több esetben olyan tevékenységet valósítottak meg (...) Varju úr, Kunhalmi és Vadai képviselő asszonyok is egyértelműen deklarálták, hogy (...) nem adják fel, míg a petíciójukat be nem olvassák egy műsorban, hogy mindent meg fognak tenni, hogy élő műsorban beolvassák ezt a listát, ezt követően a vezérigazgató úr úgy döntött, hogy ez nem egy jogszerű felvilágosításkérés, túlmegy azon a határon, azokon a jogaikon".

Fogl vallomásából így az derült ki, hogy vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Papp Dániel döntötte el, hogy már nem kell együttműködni a képviselőkkel, illetve hogy az MTVA-vezérigazgató hétfőn hajnali fél háromkor már személyesen is a közmédia épületében volt, de akkor sem ment oda beszélni a náluk éjszakázó politikusokkal.

A biztonsági főnök részletesen beszélt arról, hogy a képviselők mit csináltak, és merre mentek a székházban, és főleg hogy hogyan akadályozták őket az élő adáshoz közel kerülésben a fegyveres biztonsági őrök akár saját testi épségük kockáztatásával, mert elmondása szerint a DK-s Varju László belemart egyikük vádlijába. Fogl szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan belépést követően bármelyik MTVA-s helyiségben, ahonnan deklaráltan a reggeli órákban vagy a rádióba, vagy a tévébe akartak bemenni.

December 16-án és 17-én ellenzéki országgyűlési képviselők vonultak az MTVA székházához, ott egyrészt a felelős szerkesztővel vagy más tartalmi ügyekben illetékes személlyel akartak beszélni, másrészt azt akarták elérni, hogy az ellenzéki pártok ötpontos petícióját olvassák be a közmédiában, de fegyveres őrökkel kerültek szembe. A képviselőket végül fegyveres őrök dobták ki az épületből.

Az ügy tárgyalása szeptember közepén folytatódik.