Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre az MTA vagy reagált már korábban, vagy nem teljesen világosak. A kormány egy vitás kérdés miatt veti el az MTA-val kialakított kompromisszumot.

","shortLead":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre...","id":"20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f723f9fe-3f09-4e0b-b2f9-217bbb1d3190","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","timestamp":"2019. június. 12. 17:20","title":"A kormány most bevallja, az MTA-s tárgyalássorozatot teljes egészében kidobja a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","shortLead":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","id":"20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d775a0f-8380-49b8-b4bf-29ec86d8cda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2019. június. 12. 19:20","title":"Felmondta a szombathelyi önkormányzattal kötött szerződését az Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat második állomásán, a franciaországi Canet-en-Roussillonban.","shortLead":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat...","id":"20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402557eb-83bb-4ca8-8433-8172d43917f8","keywords":null,"link":"/sport/20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","timestamp":"2019. június. 13. 05:47","title":"Hosszú és Késely hozta az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ed031-773a-41b5-965f-44bd6bd6ca5c","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Miért kavart akkora botrányt Orbán Viktor 1989. június 16-i beszéde? Milyen jogos és jogtalan kifogások merülhettek fel vele kapcsolatban? Miként mondhatott ő beszédet, amikor a megállapodás szerint politikai szervezetek nem is delegálhattak szónokot? Miért ragadt meg a közemlékezetben, hogy Orbán „küldte haza” azon a napon az oroszokat? Ezekre a kérdésekre kaptunk választ Hegedűs Istvántól, a Magyar Európa Társaság elnökétől, aki 1989-ben „a legmérsékeltebb antikommunista” volt a Fidesz vezetésében.","shortLead":"Miért kavart akkora botrányt Orbán Viktor 1989. június 16-i beszéde? Milyen jogos és jogtalan kifogások merülhettek fel...","id":"20190612_Akkor_dobbent_ra_az_orszag_mar_itt_tartunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060ed031-773a-41b5-965f-44bd6bd6ca5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223710f1-2a39-4f31-a8b2-629eb7ab8c29","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Akkor_dobbent_ra_az_orszag_mar_itt_tartunk","timestamp":"2019. június. 12. 16:52","title":"Akkor döbbent rá az ország: már itt tartunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új tölgyért kiált a két ország barátsága.","shortLead":"Új tölgyért kiált a két ország barátsága.","id":"20190612_Potoljak_a_kiszaradt_baratsagfat_amit_Trump_es_Macron_kozosen_ultetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c3ba34-6ab8-4015-89bb-40b5d7d1e5db","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Potoljak_a_kiszaradt_baratsagfat_amit_Trump_es_Macron_kozosen_ultetett","timestamp":"2019. június. 12. 15:45","title":"Pótolják a kiszáradt barátságfát, amit Trump és Macron közösen ültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanakkor vasárnap hidegfront érkezik, ami enyhülést hoz.","shortLead":"Ugyanakkor vasárnap hidegfront érkezik, ami enyhülést hoz.","id":"20190614_Durvul_a_hoseg_hetvegen_akar_38_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9545-39d1-4b07-9c74-fbac98689e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Durvul_a_hoseg_hetvegen_akar_38_fok_is_lehet","timestamp":"2019. június. 14. 06:42","title":"Durvul a hőség, hétvégén akár 38 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hét alatt sok tízmilliárdos médiabirodalom landolt a Takarékbank elnök-vezérigazgatójánál, Vida Józsefnél és díjlovagló barátjánál és üzlettársánál, Paulovics Ágnesnél. ","shortLead":"Néhány hét alatt sok tízmilliárdos médiabirodalom landolt a Takarékbank elnök-vezérigazgatójánál, Vida Józsefnél és...","id":"20190612_Mediacezar_lett_a_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390b95a0-5af8-421c-914e-d64dca80f27f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Mediacezar_lett_a_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2019. június. 12. 13:38","title":"Médiacézár lett a Takarékbank elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba indulnak. ","shortLead":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba...","id":"20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43c2b34-3e4f-44f8-9aa8-f9e40823c68b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","timestamp":"2019. június. 13. 14:24","title":"A horvát autópálya olyan, mint a szilveszteri menü, nyáron drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]