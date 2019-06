Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba296886-1537-44b5-ad26-ec561ffff735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horvátországban és Szlovéniában is szupercellás zivatar alakult ki kedden, 10-12 centis jégdarabok potyogtak az égből. ","shortLead":"Horvátországban és Szlovéniában is szupercellás zivatar alakult ki kedden, 10-12 centis jégdarabok potyogtak az égből. ","id":"20190612_jegeso_horvat_szloven_hatar_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba296886-1537-44b5-ad26-ec561ffff735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626acb2e-4b64-490b-95dd-5464f28cca2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_jegeso_horvat_szloven_hatar_vihar","timestamp":"2019. június. 12. 18:33","title":"Öklömnyi méretű jégdarabok verték el a horvát-szlovén határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd0591d-d860-46ae-beff-75ab980d1701","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egyre népszerűbb a fesztiválok műanyag-mentesítése, a cigicsikkek begyűjtése és a műsorfüzetre pazarolt papír számának csökkentése is. A fesztiválok már elkezdték zsugorítani az ökológiai lábnyomukat, de ehhez ökotudatos fesztiválozók is kellenek.","shortLead":"Egyre népszerűbb a fesztiválok műanyag-mentesítése, a cigicsikkek begyűjtése és a műsorfüzetre pazarolt papír számának...","id":"20190613_Egy_hazai_fesztival_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_torodjon_a_klimavalsaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dd0591d-d860-46ae-beff-75ab980d1701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704367ef-3bb9-473d-ab50-3b5664b1a3a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Egy_hazai_fesztival_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_torodjon_a_klimavalsaggal","timestamp":"2019. június. 13. 12:14","title":"Egy hazai fesztivál sem engedheti meg magának, hogy ne törődjön a klímaválsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc8cee-e327-467f-81c9-2d60eea8f13b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De tényleg, ezt hogyan pakolták fel?","shortLead":"De tényleg, ezt hogyan pakolták fel?","id":"20190612_Foto_csodas_szallitas_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc8cee-e327-467f-81c9-2d60eea8f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71e8b7-0054-4cb5-a8b2-67523697a3bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Foto_csodas_szallitas_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 12. 17:25","title":"Fotó: Mint egy emeletes torta, úgy trélereztek egy Volkswagent az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b1a57-44a1-4825-87ee-39eb199ff700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A biztonságtechnikai felülvizsgálatot a Hableány-baleset miatt tartották.","shortLead":"A biztonságtechnikai felülvizsgálatot a Hableány-baleset miatt tartották.","id":"20190612_Tobb_BKVhajonal_is_problemakat_talalt_egy_uj_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72b1a57-44a1-4825-87ee-39eb199ff700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd22de1e-8473-4a3c-a36f-373a4ea062ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Tobb_BKVhajonal_is_problemakat_talalt_egy_uj_vizsgalat","timestamp":"2019. június. 12. 21:22","title":"Több BKV-hajónál is problémákat talált egy új vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96465e65-9355-4936-b0e4-a223a08ce98d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fészkelés van, lehet menni máshova diszkózni.","shortLead":"Fészkelés van, lehet menni máshova diszkózni.","id":"20190614_Megfurtak_a_lilek_a_tengerparti_partit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96465e65-9355-4936-b0e4-a223a08ce98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bde70-1fdd-4107-adcb-30cc3de4441c","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Megfurtak_a_lilek_a_tengerparti_partit","timestamp":"2019. június. 14. 07:05","title":"Megfúrták a lilék a tengerparti partit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 milliós óvadék ellenében engedték ki. ","shortLead":"15 milliós óvadék ellenében engedték ki. ","id":"20190612_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b257a43a-e85d-4800-8655-8c25004617b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","timestamp":"2019. június. 12. 10:05","title":"Kiengedték a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal több '56-os hőst temettek volna 1989. június 16-án, és a vállukon vitték volna a koporsókat a Parlamenttől a Hősök teréig.","shortLead":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal...","id":"20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9613cf7-aa52-4c71-8809-23b1b9d4dcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","timestamp":"2019. június. 13. 20:00","title":"Mécs Imre: A halottak megsegítettek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640e02b9-083d-40a4-99b7-f6b8b4b799a0","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Múlt héten hat napon át 205 féle sörből válogathattak a szomjas városlakók a Szabadság téri Belvárosi Sörfesztiválon. A jövő hét a cseh remekeké lesz a WestEnd tetőteraszán. De vidéken sem marad torok szárazon, dübörög a szezon.

","shortLead":"Múlt héten hat napon át 205 féle sörből válogathattak a szomjas városlakók a Szabadság téri Belvárosi Sörfesztiválon...","id":"20190613_Sorhabos_toprenges_fesztivalokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=640e02b9-083d-40a4-99b7-f6b8b4b799a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d6af1-70dd-4a31-898b-1c4450bfdda3","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Sorhabos_toprenges_fesztivalokrol","timestamp":"2019. június. 14. 08:43","title":"Sörhabos töprengés fesztiválokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]